Wanda Nara acorraló a Callejero Fino y su novia con una íntima pregunta en Bake Off Famosos

"Yo sólo pensé que venía a hacer una torta", dijo la novia del cantante. Luego, mientras seguían con la preparación del plato, Wanda incomodó a la pareja al preguntarle cómo fue la preparación de la boda, dando por seguro que habían dado el sí.

"Todavía no nos casamos", respondió ella. "¿Cómo que todavía no hubo boda?", retrucó la animadora. Y el cantante explicó por qué aún no formalizaron el vínculo con el casamiento: "No, tenemos muchísimos planes juntos antes de casarnos. Aparte, cuando me case quiero tenerla toda".

"¿Y qué tiene que ver? ¡Te podes hacer una fiesta con todos los shows que haces!", le marcó Wanda Nara. Pero el artista musical insistió en la razón por la cual aún no hubo boda: "Ella (Jésica) se merece una fiesta de verdad".

"Que no te chamuye y si te pidió casamiento, que lo haga", le dijo sonriendo Wanda Nara a la novia del cantante y ella le garantizó que él es un hombre de palabra.

El inesperado gesto de Wanda Nara en medio del juicio que enfrenta L-Gante

Falta poco para que se conozca la sentencia del juicio oral que enfrenta el cantante L-Gante acusado de privación ilegítima de la libertad, tenencia de estupefacientes y amenazas, agravado por el uso de armas de fuego.

En medio de este proceso judicial, el cantante habló este miércoles con Mañanísima, El Trece, y reveló de forma sorpresiva el gesto que tuvo Wanda Nara con él, a pesar de su reciente conflicto.

“Me dejó un mensajito, pero es por este momento, pero bien eso es lo que vale. Me habló como cualquier persona a la que le preocupa esto que está pasando”, contó Elián.

En ese sentido, le consultaron por su relación con la mediática ya que se tiraron fuertes mensajes por las redes y aseguró que solo se trataba de "boludeces".

Volviendo a su causa, en el mismo móvil expresó: “Tengo fe en la Justicia y espero que se resuelva lo antes posible. Yo avance y dije que iba al juicio porque ellos querían que me declare culpable, pero yo no quiero eso. Llegar a un acuerdo diciendo que era culpable no daba”.