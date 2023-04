Wanda Nara apuró a Rodolfo en MasterChef y el participante le cortó el rostro: "No quiero charlar"

Ante el comentario alarmante de Wanda sobre el poco tiempo que le quedaba, Rodolfo atinó a responderle “¿Cómo te iría a ti con dos platos?", al tiempo que Nara lo apuró: "No sé... si hago platos sencillos, porque ellos dijeron que había que hacer algo fácil y a vos te veo con dos platos de Navidad”.

Wanda Nara apura a Rodolfo -MasterChef.jpg

Fue entonces que Vera Calderón comentó desde el back lo mal que le cayeron las palabras de la conductora. “Pasa Wanda y estoy en un momento crucial. Pero yo no quiero charlar. Son últimos minutos definitivos que te pueden salvar o eliminar. Yo para charla me voy a un confesionario. No quiero charlar”, disparó contundente y sin pelos en la lengua.

Claro que luego puso verse cómo Rodolfo ignoró olímpicamente a Wanda Nara, y su intento de charla, sin mirarla mientras seguía con su preparación, con la evidente intención de que la mujer de Mauro Icardi se diese cuenta que quería que lo deje terminar tranquilo sus platos para poder seguir adelante en la competencia culinaria.

Desesperado grito de Wanda Nara al ver fuego en la cocina de MasterChef: "¡Ojo...!"

Tras la llamativa frase con la que Wanda Nara despidió a Gabriela en MasrterChef, la conductora volvió a tomar protagonismo e interceder al instante en el programa en un momento de tensión.

Fue con su reacción instantánea y un grito al ver fuego en la cocina mientras el bioquímico Rodrigo Salcedo preparaba su plato del día.

La conductora del reality se acercó al participante al ver que se había originado un pequeño foco de fuego sobre la cocina y lo alertó: “¡Ojo, Rodri!”, le dijo a puro grito.

wanda nara 1.jpg

“Te desconcentré y casi incendiamos todo”, añadió la conductora mientras el participante procedía a apagar en el piso el fuego de la cocina y todos sus compañeros lo miraban combatir las llamas.

Después, entre risas y ante cámara, Rodrigo explicó sobre ese pequeño percance: “Estamos bien. Trato de apagarlo rápido y por suerte no pasó a mayores”.

Wanda se movió rápidamente y le avisó al instante al concursante de lo que estaba pasando. Sólo un susto.