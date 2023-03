La llamativa frase con la que Wanda Nara despidió a una participante en MasrterChef: "Quedate con..."

"Te vamos a extrañar un montón", dijo primero la conductora. Y ahí la participante se despidió entre lágrimas: “Vine a buscar un sueño, a tratar de recuperar mi alegría. Me enseñaron mucho y la verdad es que me llevo recuperadas las ganas de volver a cocinar, como lo hacía antes. ¡No tienen idea del sacrificio que yo estaba haciendo para estar acá!".

“Siempre fui líder en mi familia, y dejar a mi marido con mis hijas, que prácticamente me empujaron y me dijeron que me vaya a cumplir mi sueño. Yo vengo de una familia muy humilde, y jamás imaginamos algo así”, agregó Gabriela conmoviendo a todos en el estudio.

Y ahí Wanda causó sorpresa por la manera en que despidió a la participante y las palabras utilizadas: “Gabriela, te voy a dar un abrazo. Quedate con eso, con las ganas. Y estoy muy feliz que MasterChef te devolvió las ganas. Seguí adelante por todos estos que tenés acá y por tu familia. Gracias”.

Cuánto midió el debut de MasterChef con Wanda Nara

Luego de varias semanas de promociones, llegó la noche del debut de MasterChef en la pantalla de Telefe, el famoso ciclo que reúne a aficionados de la cocina que jugarán por un premio.

Bajo la conducción de Wanda Nara, el certamen en el que Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, integran el jurado, se estrenó el lunes 20 de marzo y la rompió con importantes picos de rating.

Y el promedio final del primero programa de MasterChef fue de 20.7 puntos de rating, tocando un pico de 25.7 puntos. Fue el segundo programa más visto del día.

Luego, la gala de Gran Hermano 2022 con Santiago del Moro registró 22.9 puntos de rating, siendo el promedio más alto de la jornada. En El Trece, Los 8 escalones hizo 7.4 puntos y luego Amor de madre obtuvo 4.0 puntos.