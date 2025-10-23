Wanda Nara sorprendió al revelar qué hará este domingo en medio de las elecciones legislativas

wanda nara elecciones

¿Qué picante teoría lanzó Yanina Latorre sobre Wanda Nara y Maxi López?

En las últimas horas, Yanina Latorre volvió a ser noticia tras lanzar una teoría que generó revuelo. Esta vez, la panelista apuntó directamente a Wanda Nara y Maxi López, quienes actualmente comparten pantalla en MasterChef Celebrity (Telefe). Según Latorre, entre ellos podría haber algo más que una relación cordial, lo que pondría en una situación incómoda a Daniela Christiansson, actual pareja de López, que está embarazada y reside en Suiza.

Desde su ciclo radial en El Observador, Latorre deslizó una hipótesis que, según sus palabras, podría convertirse en un verdadero escándalo mediático. “A Luis Ventura puede darle show si se arma algo entre ellos. Porque ahí están buscando quilombo. Wanda que 'snobea' a Valu Cervantes porque trascendió que le encontró mensajes que le mandó a su marido”, lanzó sin filtro.

La panelista recordó rumores que circularon hace tiempo, incluso durante el Mundial, y que vinculan a Wanda con supuestos mensajes enviados a Maxi. “Se dijo mucho esto hace un tiempo largo, en el Mundial, que Wanda le habría escrito. Wanda no deja ningún agujerito sin llenar. Todos los casilleros. Es tremenda. Pero no lo digo de rápida, de atorranta. Es quilombera”, continuó.

Además, sumó otro dato que llamó la atención: “Ahora se hace la amiga íntima de Evangelina Anderson. Ayer jodían en la gala. Estaba Maxi López. Esto es grabado hace dos semanas”.

Latorre también se refirió a una escena que, según ella, muestra una complicidad especial entre Wanda y Maxi. “Estamos viendo cosas, que si bien López está en Europa, estaba acá, y entre las dos se reían de Maxi López y lo cargaban porque le cuidó a los chicos. Wanda está en esa etapa de que con Maxi son dos ex espectaculares. Que para mí hay una tensión sexual”, disparó sin vueltas.

Y para cerrar, dejó una frase que encendió aún más la polémica: “Para mí, Maxi y Wanda terminan cog... si es que ya no están cog..., y nos engañaron a todos”.