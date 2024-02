Wanda Nara desató su furia con Karina Iavícoli tras una pregunta sobre L-Gante: "Te mandaría a la m..."

"¿Cómo que no? Hay imágenes de un beso, de una noche...", señaló Karina Iavícoli. "¿Quién es la que habla? ¿Karina? Karina, que le encanta darme con un palo", dijo Wanda.

"Hay gente que te chupa las medias, yo soy más frontal", acotó la panelista. "Me encanta que seas frontal. Cuando hablás sola en el programa y yo no te puedo contestar, me atraganto. No tengo tu contacto, sino te mandaría a la m... cada un minuto", retrucó la mediática y sumó: "Hay que corregir en privado, no en público".

La botinera explicó que siempre consideró al referente de la cumbia 420 como un amigo. "Elían es muy amigo. Ahora estamos alejados, me he enojado por algunas cosas, pero siempre tuvimos buena onda. Estaba orgullosa en que crean nuestra historia de amor porque fue mi primera actuación en un videoclip", sostuvo.

Pese al ida y vuelta, Karina no abandonó su postura. "Vos das vueltas las cosas, vas acomodando todo y salís bien parada, siempre", advirtió la periodista. "Si hubiera estado conmigo, yo lo podría decir tranquilamente, nunca oculté una relación", sentenció la invitada.

Wanda Nara habló en LAM y dio detalles de cómo continúa su tratamiento médico

Este jueves Wanda Nara publicó su segunda canción llamada O bicho vai pegar y desde el evento que organizó para su presentación dio un móvil para LAM (América) donde dio detalles acerca de cómo sigue su enfermedad.

La conductora fue diagnosticada en octubre del año pasado con Leucemia Mieloide Crónica, y cuando esta noche le preguntaron por la continuidad del tratamiento detalló: “Bien, la verdad que bien. Siguiendo la indicaciones de mi médico y bien, controlada y cuidándome”.

Siguiendo en el tema de su salud, la mediática habló acerca de la polémica que hubo cuando se publicó su diagnostico contra su voluntad, y reflexionó acerca de cómo le hubiera gustado manejar la situación.

“Estuve un poco obligada a contar algo que quizás me hubiera guardado para mi por un tiempo. Lo hubiera cuidado, hubiéramos cuidado los tiempos. Y me hubiera asegurado, o puesto la energía más en mi, en mi familia y después quizás contarlo", admitió.

Por último, habló acerca de su familia con respecto a su enfermedad y declaró: “Fue difícil porque la familia es la que más sufre, a veces más que la persona que está enferma. Me tocó contenerlos porque, como cuento siempre, soy la fuerte de la familia y me puse una coraza para demostrar que estaba bien”.