Wanda Nara fracasó en OnlyFans y se le avecina un nuevo problema: "Mandame una..."

"Arrancó en 50 dólares la suscripción y dijo que rompió todos los servidores. Yo hablé con gente de OnlyFans y me contaron que ni las mayores estrellas jamás reventaron un servidor. A Wanda acá no la conoce nadie", lanzó picante la conductora.

"Anda mendigando propinas por Instagram para que la gente se le suba. A mi me da vergüenza ajena, creo que no es necesario, la guita no la necesita", continuó picante Yanina Latorre.

Embed

Esto tiene que ver con el anuncio en la plataforma donde la mediática comenta en un mensaje: "Si me querés demostrar que te querés divertir conmigo, mandame una propina y mientras más alta sea, más rápido te contesto".

La conductora profundizó en los detalles y contó el problema que tendrá Wanda Nara al bajar considerablemente el valor de la suscripción inicial.

"Lo que no sabe Wanda, porque está mal asesorada, es que como ella fue bajando la suscripción, la gente que pagó 50 dólares puede pedir el resarcimiento y hay que devolverles los 40 dólares que pagaron de más", explicó.

Y remarcó al respecto: "En la comisión, si vos te bajas el precio de la suscripción que lo pones vos, OnlyFans no se hacen cargo de la devolución. Cuando hagan la liquidación, a ella le van a descontar toda la gente que reclamó la diferencia".

Por su parte, el panelista Fede Popgold observó que la mayoría de los suscriptores de Wanda en la plataforma son italianos.

wanda nara only fans mensaje.jpg

La feroz chicana de Wanda Nara contra Mauro Icardi por no presentarse a la audiencia

Este martes Wanda Nara y Mauro Icardi tenían un audiencia en la Fiscalía en el marco de la denuncia que realizó la conductora por el episodio que protagonizaron en el Chateau Libertador. Sin embargo, el futbolista no se presentó.

En este contexto, las cámaras fueron en busca de la mediática quien se limitó a dar breves declaraciones acerca de situación. “No voy a hablar”, sentenció en primer lugar ante Mujeres Argentinas, El Trece.

De todas formas, la cronista continuó insistiendo por la polémica actitud de de Mauro al no acudir al encuentro y ella deslizó: “No se, no tengo idea”.

“Yo me voy a seguir presentando y cuando no me presento aviso el por qué”, agregó en lo que un claro dardo para el padre de sus hijas y la decisión que tomó frente a la audiencia pactada para el día de la fecha.

En lugar del jugador del Galatasaray, quienes se presentaron a la audiencia en su representación fueron sus abogados Lara Piro y Gonzalo Romero Victorica.