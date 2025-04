La feroz chicana de Wanda Nara contra Mauro Icardi por no presentarse a la audiencia

De todas formas, la cronista continuó insistiendo por la polémica actitud de de Mauro al no acudir al encuentro y ella deslizó: “No se, no tengo idea”.

“Yo me voy a seguir presentando y cuando no me presento aviso el por qué”, agregó en lo que un claro dardo para el padre de sus hijas y la decisión que tomó frente a la audiencia pactada para el día de la fecha.

En lugar del jugador del Galatasaray, quienes se presentaron a la audiencia en su representación fueron sus abogados Lara Piro y Gonzalo Romero Victorica.

Wanda Nara y Mauro Icardi debían verse las caras nuevamente en la Fiscalía por una fecha de mediación en la denuncia penal que realizó la mediática contra su ex pareja luego del escándalo en el edificio Chateau Libertador de hace unas semanas.

La conductora llegó a primera hora a la Fiscalía el martes por la mañana mientras que el futbolista no asistió y en su lugar sí lo hicieron sus abogados Lara Piro y Gonzalo Romero Victorica.

En charla con el ciclo A la Barbarossa, Telefe, Romero Victorica explicó por qué su cliente no asistió a la audiencia y fundamentó esto en evitar un cruce con la ex pareja.

"No era obligatoria su presencia y como la señora Nara iba a venir, prefirió evitar el cruce. Consideramos que con nuestra representación era suficiente y así fue", comentó.

En tanto, el letrado se mostró esperanzado en que el juez no haga lugar al pedido de restricción a Mauro Icardi que impulsó Wanda Nara.

"Esperamos que así sea al menos para las nenas. Es necesario que pueda reencontrarse con las nenas", explicó el abogado del futbolista.

Además, Lara Piro remarcó que Icardi está pasando un muy mal momento por no poder estar con sus hijas: "Está desesperado por reencontrarse con ellas, hace Hace más de 3 meses que no las velas ni hablar con ella. No todas las mujeres son buenas y creer todo lo que una mujer dice es un arma de doble filo", puntualizó.