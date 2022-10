Wanda Nara mostró cómo se ocupa de sus hijos, ¡tras un mes sin verlos!

Desde sus historias virtuales, Wanda Nara compartió, entonces, con sus 15.5 millones de seguidores lo buena madre que es llevándolos al colegio, a pesar de que por estas horas no está viviendo con ellos sino en un hotel.

Wanda historias limusina Estabmul 1.jpg Wanda Nara y sus hijos rumbo a la escuela en Estambul en la lujosa camioneta en la que se traslada.

Y como no podía ser de otra manera, la rubia dejó en claro el lujo de la camioneta en la que se mueve en el país de los dos continentes. Desde un televisor con pantalla led para que los chicos no se aburran en los trayectos a recorrer, hasta un exclusivo servicio de WiFi, por si quieren jugar videojuegos on line o mirar videos, además de mostrar las enormes butacas de cuero que cuenta el rodado que usará hasta que los peques terminen el colegio, y probablemente se instale nuevamente e Italia.

Wanda historias limusina Estabmul 2.jpg

Mauro Icardi rescindió el contrato con Wanda Nara e hizo una fuerte advertencia

Tras la llegada de Wanda Nara a Estambul, la empresaria confirmó la separación de Mauro Icardi y no se alojó en la casa del futbolista, sino en un hotel. El delantero se cansó y anunció que rescindió el contrato de la rubia como su representante.

El rosarino pidió, según un medio de Turquía, que no le paguen una cláusula de un millón de euros. “No le paguen, ya no es mi representante”, pidió.

Wanda mostró que estaba hospedada en un lujoso hotel de Estambul con fotos con sus hijos. Incluso, de los que celebró este reencuentro con sus pequeños tras un mes fue el mismísimo Maxi López, quien le escribió: "La mejor medicina".

En medio de todo esto, al mostrarse cerca de L-Gante antes de irse de Buenos Aires y llegar a Turquía y confirmar la separación de Icardi, el jugador decidió cortar todo tipo de vínculo, sobre todo el laboral, y en una nota de un medio de allá anunció que le frenó el pago de una importante cifra a la que iba a acceder por ser su representante.