Wanda Nara mostró un adelanto de su nueva canción y causó revuelo con su portugués

Wanda Nara Bicho vai pegar capturas.jpg

Y decimos internacional, dado que esta segunda canción con la que Wanda se mete de lleno en el mundo de la música no sólo se lanzará en el mercado argentino sino también en Brasil, México, Miami (USA), España y Turquía.

Cabe recordar que el videoclip de "O bicho vai pegar" fue rodado hace apenas unas semanas atrás en una favela brasileña, a donde Nara llegó acompañada por su marido y sorprendiendo con su cambio de look al mostrarse nuevamente rubia, sin duda su sello personal. Pero tal parece que fue sólo para el video, dado que ni bien dejó Brasil la ex conductora de Masterchef volvió a lucir su melena morocha.

Así las cosas, ahora habrá que esperar apenas una semana para escuchar la canción completa interpretada por la mediática en portugués y, dicen, con palito incluido a su enemiga la China Suárez.

Embed

Darío Barassi tuvo un accidente en México y Wanda Nara capturó el momento justo

Wanda Nara y Darío Barassi comenzaron con las grabaciones de Love is Blind, el reality de parejas de Netflix que los seleccionó como conductores de una de sus ediciones. Sin embargo, en su primer encuentro, las cosas se tornaron un tanto complicadas.

Mientras la conductora grababa una serie de historias para su cuenta de Instagram, logró capturar el momento justo en el que su compañero se pinchó la mano con un cactus y pegó un grito de dolor.

Wanda Nara Darío Barassi

En el video, Wanda se mostraba junto a sus hijas y le expresaba a Darío su deseo de que lleve a la suyas al set. En ese momento, justo cuando el conductor le confirmaba que lo haría, se acercó a la plata y exclamó: “¡Ay me piché con esto! Me pinché mal, me dolió mal esto”.

La mediática estalló de risa al ver lo sucedido y al mismo tiempo, exagerando su dolor, el actor deslizó: “Me voy a morir”. "Apenas llegó, herido por un cactus", adjuntó Wanda en el video.

Darío Barassi accidente con el cactus

Minutos más tarde, compartió otro clip donde mostró cómo un médico acudió al lugar y atendió a Barassi. "El anti-selva de mi compañero se pinchó con un cactus y ya pidió una ambulancia en medio de la selva", comentó Wanda y a modo de broma el conductor culpó a Isabella y Francesca.