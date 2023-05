Wanda Nara no dejó pasar el último ataque de Mauro Icardi a Moria Casán con un contundente gesto

Wanda dejó de seguir a Mauro.jpeg

“Y ahora Wanda lo dejó de seguir a Mauro”, sentenció la instagramer desde sus historias virtuales sobre una captura de pantalla del perfil de Wanda donde se ve que Icardi ya no existe entre su lista contactos seguidos en Instagram, la red social más usada del momento.

En tanto, la tucumana también chequeó los contactos del jugador del Galatasaray y comprobó que Mauro Icardi sí continúa teniendo a Wanda entre sus contactos seguidos.

“Pero Mauro si la sigue a Wanda, o sea que ella se enojó”, confirmó con otra captura que deja a la vista una vez más que, ante el primer enojo, Nara castiga a Icardi mostrándole a sus 16 millones de seguidores que puede borrarlo de un plumazo si así lo desea.

Mauro sigue a Wanda.jpeg

La nueva respuesta y filosísima respuesta de Mauro Icardi a Moria Casán

En la mañana de este sábado, Mauro Icardi volvió a cruzar a Moria Casán luego de que ésta lo tildase de cholulo y sometido, entre otras cosas. "Moria querida, quise ser correcto hablando en mi anterior posteo diciéndote 'diva', pero con tu nivel de respuesta demostraste a la altura que estás", comenzó escribiendo el futbolista en sus historias virtuales.

"La vamos a hacer corta, lo que pienses de mí me lo paso bien por las pelotas dado el simple hacho que no me conocés..." agregó, y arremetió: "Dicho esto, te aclaro que no soy ni sometido, ni cholulo camuflado de superado porque hice y deshice en mi vida lo que quise cagándome en todo y todos siempre. Te lo puede contar WN que me conocer, me queda mejor el adjetivo arrogante, engreído, soberbio, antipático, orgulloso y egocéntrico".

Mauro Icardi Moria Casán.jpeg

Al tiempo que sumó: "También soy amoroso, dedicado, apasionado, atento, comprensible, amable y generoso, por citar algunos, con la gente que amo y me rodean. Te mando un beso, ahora que me conocés un poquito más y colorín colorado este cuento se ha acabado".

Por último, Icardi sumó una posdata durísima para la destinataria, Moria Casán: "No hablemos de Cannabis que todos sabemos que sos más de la "Blanquita"... y menos de agujero, que el único agujero que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron".