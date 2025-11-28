Un ex MasterChef expuso cómo nació el vínculo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas: "De entrada..."

En claro contraste con las respuestas evasivas de otros participantes, el periodista no dudó en celebrar abiertamente la posibilidad de que Evangelina e Ian hayan decidido dar un paso adelante en su vínculo. Destacó la buena energía que siempre los rodeó durante las grabaciones y valoró especialmente la actitud del influencer. "Me pone muy contento que esta gente se pueda amar y pueda disfrutar del amor", afirmó.

Además, se mostró particularmente elogioso con la personalidad de Ian: "Ian es un pibe espectacular, dulce, amoroso y siempre con una sonrisa".

Cuántos años se llevan Evangelina Anderson e Ian Lucas

Evangelina Anderson e Ian Lucas se convirtieron en la pareja más comentada de los últimos días. Aunque ambos evitaron confirmarlo públicamente, las imágenes que circularon, los testimonios de sus compañeros y la química evidente que mostraron dentro y fuera del set de MasterChef Celebrity (Telefe) dejaron poco espacio para la duda. Pero antes de que surgieran videos y guiños en redes, una pregunta empezó a tomar protagonismo: ¿cuántos años se llevan?

Evangelina Anderson tiene 42 años, mientras que Ian Lucas tiene 26, lo que marca una diferencia de 16 años entre ellos. Una brecha generacional que, lejos de ser un obstáculo, parece haber funcionado como una especie de complemento: ella aportando madurez, carisma y un largo recorrido en los medios; él, frescura, humor y el encanto que lo volvió una de las figuras más queridas del certamen.

El acercamiento comenzó casi sin que nadie lo notara. Entre desafíos, risas y horas de grabación, la modelo y el youtuber fueron construyendo una relación natural, marcada por gestos cómplices y una comodidad que llamó la atención de sus compañeros. Con el correr de las semanas, esa sintonía dejó de ser un simple rumor interno para transformarse en un comentario repetido detrás de cámaras.

La confirmación informal llegó días atrás, cuando se filtró un video en el que se los ve a los besos en un boliche, una escena que se viralizó en minutos y que terminó de instalar el romance en la conversación pública. A eso se sumaron fotos que demostraron que ya compartían momentos fuera del programa, incluso visitas al edificio de él, que generaron una ola de especulaciones.

Pese a la explosión mediática, ambos optaron por la cautela. Ian declaró seguir “soltero” y aseguró que, si inicia una relación, será él mismo quien lo comunique. Evangelina, por su parte, eligió el silencio, aunque dejó señales que muchos interpretaron como confirmación indirecta.