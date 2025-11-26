El comentario fuera de lugar de Grego Rossello que incomodó a sus compañeras del streaming de MasterChef Celebrity

Al notar el clima tenso, Grego intentó aclarar que se trataba de una broma, aunque insistió: "Yo tomo unos rosados más gays". Sin lograr la respuesta esperada, se mostró molesto y cerró con queja: "Era un chiste, qué pesados".

¿Por qué Grego Rossello reaccionó con tanta molestia tras la cancelación inesperada de MasterChef Celebrity?

La televisión se mueve minuto a minuto y, como suele ocurrir en jornadas especiales, un giro inesperado alteró la grilla de Telefe durante las Elecciones Legislativas 2025. Los resultados, que debían conocerse a las 21 horas, se demoraron algunos minutos y eso modificó la programación prevista.

Ante esta situación, el canal decidió priorizar la cobertura política y ampliar el espacio dedicado a la información electoral. La consecuencia directa fue que la edición de MasterChef Celebrity prevista para el domingo quedó fuera del aire.

La novedad sorprendió a Grego Rossello y Tefi Russo, quienes estaban transmitiendo en el streaming Reaccionamos en vivo, espacio en el que comentan todo lo que sucede en el reality conducido por Wanda Nara. Desde la cuenta oficial en X del programa se comunicó: "¡Debido a la extensión de la programación electoral, #MasterchefCelebrity se reprogramó para mañana!". Grego replicó el mensaje y sumó con humor: "¡No maten al mensajero!".

En plena transmisión, Rossello confirmó la noticia con cierto desconcierto: "Me lo acaban de confirmar por WhatsApp, estaba esperando por eso no podía decirlo: hoy no va a haber MasterChef Celebrity. No se enojen conmigo, es lo único que les pido, ni con Tefi Russo".

El influencer intentó ponerle humor a la situación y aclaró: “Pasó algo que no es culpa de Telefe. Se había programado que los resultados estén antes (de las elecciones) y todo se extendió, no tengo una explicación ni voy a hacer una bajada política al respecto. Me divertí mucho igual”.

Por su parte, Tefi Russo también dio su visión: "Les juro que nosotros no tenemos la culpa pero yo me he divertido mucho. Hubiésemos preferido saberlo antes, hubiésemos preferido quedarnos en esa situación de casa". Y Rossello, entre risas, agregó: “Yo vivo a una hora de acá, chicos. No vivo cerca”.

Mientras tanto, Wanda Nara utilizó sus redes para avisar a los seguidores del reality sobre la reprogramación: "El programa de hoy se pasa para el lunes, prepárense para una noche increíble". Finalmente, tras la cobertura extendida de las elecciones, Telefe optó por emitir un capítulo ya repetido de Por el Mundo con Marley.