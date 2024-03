Wanda Nara reveló cómo la impactó enterarse que tenía leucemia y en qué pensó para no bajar los brazos

"Estás renaciendo, sos una luz, una mariposa que vuelve a emergen. ¿Ese (el problema de salud) fue un momento bisagra?”, le preguntó la conductora de A la Barbarossa, Telefe.

Embed

Y Wanda Nara se sinceró: “Yo creo que la vida te pone en momentos y en situaciones para un montón de cosas, para valorar a la gente que tenés alrededor, para sentir cuánta gente te quiere, para medir tu fortaleza y tu fuerza, y para recordarte lo valiosa que es la vida y lo corta que es la vida a veces”.

“Porque uno dice ‘bueno, sí, voy a vivir para el resto’. Pero la vida a veces te da golpes. A mí me tocó esto, y no soy una mina de quejarme, porque yo siento que todo el mundo tiene situaciones duras y difíciles, y a cada uno le duele y le pesa lo suyo”, continuó emotiva la empresaria.

Y remarcó emotiva sobre ese duro momento personal: “Yo soy muy de la familia y me dolía más pensar en el dolor de mi familia, a mi dolor. Obligadamente me tuve que poner fuerte por ellos. Acá los tengo a los motorcitos (mira a sus hijos). La verdad, ellos no entienden, son muy chiquititos. Eso, sumado a los medios, sumado a lo que decían, y ver a mamá realmente mal en casa, porque al principio entre el susto, entre lo que pasaba, fue un shock muy grande para toda la familia”.

“Soy la que siempre tira el carro, entonces la que tira siempre el carro no se podía caer porque se caía todo arriba mío”, finalizó Wanda Nara.

Wanda Nara y Mauro en la presentacion de Money.png

Kennys Palacios explicó la millonaria razón por la que ya no trabaja con Wanda Nara

Hace algunas semanas comenzó a circular el rumor que indicaba que Kennys Palacios se había peleado con Wanda Nara y la amistad y el trabajo que los unía pasaba por un difícil momento.

Lo cierto es que ante los trascendidos de pelea con la esposa del futbolista Mauro Icardi que se instalaron, Kennys rompió el silencio y aclaró el motivo por el que no trabaja más con la mediática.

En charla en vivo vía Instagram con Aníbal Pachano, el estilista contó que recibió una irrechazable propuesta de un millonario que lo llevó a cambiar de rumbo.

Palacios explicó de esta manera que no está peleado con Wanda pero en la actualidad no trabaja más con ella luego de mucho tiempo acompañándola.

“¿No estás con Wanda?”, le preguntó el hombre de la galera a Kennys. Y el peluquero respondió: “No, estoy con un millonario”. “¡No te puedo creer!”, reaccionó entre risas Pachano.

“Estoy con un millonario que me dijo ‘¿querés venir?’, ¡Bueno voy, obvio!”, contó Kennys con cara sonriente, dejando en claro que la oferta laboral que recibió era casi irrechazable.

Ante estas palabras, Aníbal Pachano le tiró un picante comentario: “Hacé de todo, mucho ejercicio de pájaro carpintero...”, a lo que el estilista estalló en risas.

Veremos si en un futuro se vuelven a unir los caminos laborales de Wanda, que sigue a full con su carrera musical, y su amigo Kennys. Por el momento, ambos tomaron distintos rumbos.