Wanda Nara reveló por qué no le gusta que su hijo Valentino se dedique al fútbol

De todos modos, Wanda aclaró que está siempre presente en cada entrenamiento y lo apoya de forma incondicional. "A él no le gusta la tele, pero vino porque creo que es una demostración de amor hacia mí... Es como cuando voy a verlo. Me quedo un montón de horas en le frío mirándolo porque sé que jugar al futbol es lo que más le gusta".

Por otro lado, la botinera se refirió a su experiencia como conductora, a poco del estreno de Bake Off: "Estoy aprendiendo cada día. En Telefe me dieron la oportunidad de conducir en prime time, en el canal que me vio crecer, que es mi familia, y yo lo valoro un montón".

Al finalizar, al ser consultada por su relación con Mauro Icardi y si es probable que vuelvan a estar juntos, Wanda fue tajante. "No, estoy muy bien", sentenció.

Así fue el reencuentro de Evangelina Anderson y Wanda Nara tras años peleadas en los Martín Fierro 2024

Evangelina Anderson y Wanda Nara estuvieron enfrentadas en el ambiente del espectáculo durante varios años cuando comenzaban a dar sus primeros pasos en la fama pero hoy todo eso quedó en el pasado.

A través de sus hijos, Evangelina y Wanda recompusieron el vínculo y al ser vecinas y que sus hijas sean amigas, dejaron todo tipo de diferencia atrás y hoy se muestran muy buena onda.

En la gala de los Premios Martín Fierro 2024 en el Hotel Hilton de Puerto Madero, durante un móvil para el programa LAM, América TV, Evangelina estaba dando la entrevista cuando de repente apareció Wanda Nara y las dos se unieron unos segundos en cámara.

"Construimos una nueva relación ahora. La hija de Wanda, Isabella, va al colegio con mi hija", reconoció primero Evangelina Anderson sobre la buena onda que tiene en la actualidad con Wanda.

"El otro día bajé a Isabella a la piscina con mi hija y se vino a mi casa Isabella a dormir. Se vino Fran y también Benchu. Me quedé abrazada a las dos nenas", detalló la pareja del DT Martín Demichelis.

"Se aman", reconoció Wanda al aparecer sobre la amistad que tienen sus hijas. "La verdad que sí", afirmó Eva. Y luego dejó atrás aquellas peleas que las enfrentaron públicamente: "Somos dos señoras adultas", concluyó dejando atrás cualquier tipo de polémica que las distanció.