Wanda Nara se negó a dar notas en un evento e hizo fuerte descargo que generó polémica

Wanda y Zaira Nara 2.png

Pero en este caso, tal parece que Wanda no estaba de muy buen humor, dado que cuando los cronistas de los diversos programas se acercaron para obtener su palabra ya sea sobre su teórica reconciliación con Mauro Icardi o para que brinde algún adelanto de Bake Off Famosos, el reality que está grabando como conductora para Telefe, tanto ella como su hermana se negaron rotundamente a dar notas.

Wanda y Zaira Nara 1.png

Así, terminado el evento, la mayor de las Nara recurrió a sus Instagram Stories para justificar su silencio a través de un curioso descargo, responsabilizando a la prensa por los comentarios que se hacen sobre sus dichos y hechos en los programas de espectáculos.

Wanda y Zaira NAra 11.png

“Lamento no dar notas. Amo saludar a todo el mundo que se me acerca, hago fotos con todos. Y con respecto a los noteros, valoro el trabajo por eso siempre di notas, SIEMPRE. La falta de respeto cuando vuelven al piso es algo que ya no quiero alimentar ni tolerar”, argumentó claramente molesta.

Wanda Nara esquiva la prensa.png

Al tiempo que concluyó tajante: “La falta de respeto es Violencia. Nuevamente perdón a los noteros y camarógrafos que hacen su trabajo con respeto y en horas muchas veces sacrificadas”.

Wanda y Zaira Nara 44.png

Wanda y Zaira Nara 33.png

Wanda Nara-descargo.jpeg

RS FOTOS.

Se supo cuánto pagó Wanda Nara por el polémico vestido que usó en los premios Martín Fierro

Una vez más Wanda Nara quedó en el ojo de la tormenta mediática, generando una infinidad de críticas y elucubraciones sobre el llamativo vestido turquesa que lució en la reciente fiesta de los premios Martín Fierro 2024.

Lo cierto es que la conductora de Bake Off Famosos fue duramente criticada, en primer lugar, porque el diseño internacional de la firma Balenciaga que vistió ya había sido usado por Kim Kardashian. Y, en segundo lugar, porque estaba totalmente confeccionado en tela de lycra, entendido como un género inapropiado para una fiesta de categoría como los Martín Fierro.

En tanto, otro de los puntos de debate fue el valor del vestido del diseñador español y las especulaciones sobre cuánto podría haber desembolsado Wanda por él. Así, mientras que algunos hablaron de 15 mil dólares -unos 19 millones y medio de pesos argentinos-, otros aseguraron que se trataba de un modelo de temporadas anteriores por lo que lo habría comprado con una importante rebaja.

Wanda Nara -MF.png

Así las cosas, y como para ponerle fin a las especulaciones y el misterio del vestido de Wanda, no fue otro que Ángel de Brito quien publicó desde su cuenta de X el actual valor del vestido desde la mismísima página web de Balenciaga, corroborando también que se trata de un modelo de 2022, motivo por el cual su valor es enormemente inferior a cualquiera de las versiones arriesgadas en las últimas horas.

Actualmente, ese vestido turquesa tiene un valor aproximado a los 1260 dólares -1.300.000 pesos locales-, y si bien no se sabe exactamente en qué momento Wanda Nara adquirió el diseño, lo cierto es que para las finanzas de la ex de Mauro Icardi, sin duda se trata de un monto insignificante.