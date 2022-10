Wanda Nara y L-Gante juntos en un boliche tras la denuncia de robo que les hizo Tamara Báez

Estefi Berardi y Pampito mostraron los videos en Mañanísima, Ciudad Magazine. Allí se puede ver que también contaron con la presencia de Karina la Princesita, varios asistentes de ¿Quién es la mácara?, ciclo en el que trabajan juntas, Kennys Palacios, y L-Gante que llegó unos minutos más tarde.

"Primero fueron a África, después la siguieron en Póker. Ahí se la ve a Wanda", dijo la panelista. Entonces, Carmen Barbieri opinó: "Yo creo que Wanda la está pasando genial. ¿Sabés cuánto hace que quiere venir a la Argentina, ir de boliche en boliche con amigos? La está pasando bien".

"Estuvieron en el VIP de África. L-Gante llegó más tarde", completó Pampito.

L-Gante y Wanda Nara, descontrolados: ¿entraron a la casa de Tamara Báez y le robaron todo?

En las últimas horas, en sus historias en su cuenta de Instagram, Tamara Báez denunció que entraron a robar a su casa. La joven vinculó el hecho a la ruptura con su pareja, L-Gante.

"Vengo acá a buscar ropa... faltan zapatillas, se llevaron el auto y la moto. ¿Qué onda? ¿Andan en atrevidos? Hacen lo que se les canta el ort... conmigo. No me importa que me vean así. Tengo mucha bronca y están siendo injustos conmigo. La vengo pasando mal hace mucho tiempo y ahora que me hagan pasar esto, no da. Estoy sola. Me siento sola. No entiendo porque podes ser tan mala persona. ¿Qué venís acá a llevarte lo mío?", expresó la ex del referente de la cumbia 420 en dicha publicación.

Juan Pablo Merlo, abogado de Báez, habló con Intrusos (América TV) y confirmó que, el martes por la noche, L-Gante ingresó a esa propiedad junto a Wanda. "Anoche ingresaron acá al lugar. Está en el registro de la seguridad", informó.

"¿Vos me estás diciendo que Wanda acompañó a L-Gante a sacarle el vehículo a Tamara?", exclamó Flor de la V, sorprendida con el relato. "Hay que ver las cámaras, si ingresaron juntos al domicilio. Lo que comprobamos es que estuvieron retirando vehículos y suponemos que algunas otra cosas más. Estamos viendo todo lo que falta porque vamos a hacer la denuncia", añadió el letrado.