Wanda Nara y un preocupante mensaje en las redes, ¿nueva crisis con Mauro Icardi?

Wanda Nara

Pero, pese a su vida de lujos, parece que no está todo bien en el interior del seno de la familia de Wanda Nara y que ella atraviesa una fuerte crisis emocional. Un posteó en Instagram con una foto de sí misma en la que se la ve muy seria prendió las alarmas.

"Y pensar que mis silencios son más duros que mis palabras", escribió.

Wanda Nara y una nueva venganza contra la China Suárez: mirá a quién sigue en Instagram

Luego de que Benjamín Vicuña blanquee su flamante relación con Eli Sulichin, a quien conoció en el bautismo de Ana (la beba de que Pampita tuvo con Roberto García Moritán), Juariu analizó los movimientos en las redes de estos personajes en Cortá por Lozano y descubrió una llamativa acción de Wanda Nara en Instagram.

"Me llamó la atención que Wanda la sigue a Eli en las redes como diciéndole ‘te doy mi bendición’ porque ya sabemos que la Eugenia “la China” Suárez (ex de Vicuña, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio) no le caía muy bien”, arrancó Juariu.

“Wanda, como yo me la imagino porque no la conozco, fue vengativa y mandó ‘seguir’ a Eli Sulichin”, agregó, destacando la actitud de la empresaria.

“Y no sólo Wanda la sigue a la nueva novia de Benjamín, sino que Zaira Nara, la hermana de Wanda, también”, cerró. La China Suárez ya está avisada.