Ángel de Brito mostró los escandalosos chats entre Yanina Latorre y Wanda Nara: "Ella enloquece..."

Embed

Ahí, De Brito reveló que la conductora de Bake Off Famosos le mandó los mensajes que se enviaron con la angelita. Inmediatamente, el comunicador leyó al aire el chat.

"Deberías escuchar a los menores, en vez de decir las cosas que decís. El colegio denunció cosas que ni yo sabía. ¿Ahora también soy culpable? Y si Maxi (López) fue violento desapareció mucho tiempo, también es violencia", comenzó leyendo.

Fiel a su estilo, Yanina acotó: "Yo digo lo que se me canta el ort... Wanda".

Y siguió el periodista: "Las nenas declararon con el juez y yo no estaba en el país!! ¿También las manipulé? ¿A cinco nenes les dije yo qué decir y cómo inventar las mil historias que inventan?".

"Ella cree que tiene su propia justicia", remarcó Latorre.

"Le escribí mil veces y están las pruebas para que vea a sus hijas a pesar de la negativa de los psicólogos y de los propios nenes. Y él nunca vino, dijo que no tenía tiempo. Si no quieren ir y él no quiere venir, ¿la única culpable soy yo? Las nenas declararon que le tienen miedo", continuó Ángel.

"Ella enloquece cuando Icardi compra la casa de los sueños, se va a vivir con la nipona (la China Suárez) y mete a las pibas ahí. Eso fue un horror", aseguró Yanina.

Además, opinó: "A mí me parece que una mamá que cuida la salud mental de sus hijos no expone toda esta payasada del colegio, de los escándalos".

yanina latorre_lam chats_wanda nara.jpg

Yanina Latorre reveló que Wanda Nara la bloqueó de las redes y dio detalles de su explosiva pelea

Las cosas entre Yanina Latorre y Wanda Nara no están bien. Hace unos días la angelita había explotado contra la mediática y ahora contó que la bloqueó de las redes sociales.

En su programa radial de El Observador, la conductora disparó: "Me bloqueó. Digo, si me bloqueaste no sé para qué. Porque opinar voy a seguir opinando igual. Ella tiene un tema conmigo, me doy cuenta. Porque criticarla la critica todo el mundo. En el programa del Pampito (Puro Show) la hacen mierda, le creen todo a (Mauro) Icardi. Y me bloquea a mí".

"Y hoy a la mañana... el tupé. No le contesté todavía, estaba haciendo gimnasia. Me dijo de todo a la mañana", aseguró y contó: "Empezó temprano: 'debería escuchar a los menores, en vez de decir la cantidad de cosas que decís. El colegio denunció cosas que yo ni sabía, ¿ahora también soy la culpable?', me dijo. Por qué me lo dice a mí, por qué le importa lo que yo pienso, no voy a cambiar de opinión".

"Me puteó. Me dice que Maxi fue violento con los hijos, ahora es el mejor amigo. Me dice: 'qué culpa tengo yo, las nenas declararon con el juez y yo no estaba en el país. ¿También las manipulé?'. Yo de esto no tengo información, no lo sé", siguió.

Y opinó: "La verdad es que si tus hijas declaran con un juez sería bueno que estés vos en el país para acompañarlas, porque no sé con quién fueron. El padre no está, vos tampoco. Y me tiró de todo: que lo invitó mil veces a los cumpleaños, que tiene pruebas, que él nunca quiso ir a un cumpleaños. Porque, claro, él no quiere ir a la casa de ellas, él quiere que sus hijas vayan a su casa".

"Pero acá todavía no hay delito, no hay denuncia. Piden correr al juez, ahora piden correr al defensor de menores, yo creo que Wanda todo lo que le sale en contra pide cambiarlo, como si tuviera un justicia paralela", sostuvo Yanina.