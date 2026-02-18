Horacio Pagani enfrentó la polémica por llamar "tipo" a Costa: "Soy de la vieja ola"

Y ante la consulta de la One sobre las críticas que recibió por sus palabras, el periodista explicó: "Soy de la vieja ola y soy de otro tiempo, donde existían menos palabras y más códigos. Existía la privacidad y los códigos del silencio y ese tipo de cosas. Entonces a mí me sorprende esto".

"Yo estoy incluido, a esta edad, y trato de adaptarme a las circunstancias y fundamentalmente divertirme. En el nuevo plantel de Bendita son todos muchachos nuevos y hay jóvenes. Me trato de adaptar a ellos y ya rápidamente se consiguió una comunión. Por supuesto extraño a los viejos compañeros, los que se fueron y con todos tengo excelente relación", continuó Horacio Pagani.

Y cerró: "Pero claro, yo soy de otra época y estoy insertado aquí como un bulón tratando de defender todavía los valores que existían antes".

Horacio Pagani no se quedó callado y le respondió con todo a Diego Leuco luego de que el conductor lo criticara por sus polémicas declaraciones sobre las mujeres y el fútbol.

Fue a través de un video que subió a su cuenta de Instagram donde le habló directamente al periodista: "Este es un mensaje para Diego Leuco. Me mandaron un video en donde me faltás el respeto y me agraviás. ¿En razón de qué? Verdaderamente no lo sé. Yo te conozco a vos de haberte encontrado algunas veces, me trataste con mucho cariño y respeto y acá me agraviaste y me faltaste el respeto".

El periodista deportivo apuntó sobre Diego por aprovechar el apellido y la trayectoria de su padre Alfredo Leuco para hacer su carrera en los medios.

"Mi viejo era panadero. Yo me hice periodista y este año cumplo 60 años como periodista. Y mi viejo era panadero, no necesité de un viejo que me ayudara a laburar de periodista, en primer lugar", disparó picante.

"Yo a vos no te consumo, no me gusta en general. Pero el tema es que no es cierto lo que dijiste que yo dije de Morena Beltrán. No dije que no podían relatar, di otra interpretación. Además, son opiniones mías que no hacen que vos me juzgues a mí y que hables de mi mala idolatría. ¿Qué carajo es eso?", continuó enojadísimo con su colega.

Y siguió punzante: "Quiero decirte cariñosamente cuando decís que tu papá, te digo nene, porque tu papá te contó que cuando trabajaba en Clarín conmigo, yo elegía los mejores viajes y los premios. Los premios. Yo tengo un solo Konex, pero que no lo elegí yo, me lo dieron, el Konex me lo dieron. Y además, te quiero decir a lo mejor tu papá se olvidó de contarte que cuando fue el Mundial '78 en Córdoba, él me corría por todos lados para ver si yo lo podía hacer trabajar en Clarín. Después vino y trabajó en Clarín".

"El punto es que no me gustan este tipos de agresiones, haciéndote el canchero además. ¿Canchero de qué? Tengo 60 años de periodista, y te digo, si querés podemos arreglar esta cuestión como quieras y donde quieras. No agredas gratuitamente para hacerte gracioso, pibe. No agredas, no te hagas el canchero, no tenés con qué", cerró firme Horacio Pagani contra Diego Leuco.