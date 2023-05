Yanina Latorre aniquiló a la China Suárez tras recordar la millonaria demanda que le inició: "Si querés plata..." 

“Pero eso lo contaste vos, ¿qué te hacés (la inocente) ahora?” intervino entonces Ángel de Brito, al tiempo que Yanina aseguró que “nunca le dijo ‘agujero asiático con cannabis’” a la ex de Rusherking.

“Bueno, pero a vos te hace juicio, no a Moria. Treinta palos te va a sacar”, lanzó pícaro Ángel pero Latorre desconoció esa cifra. “No, acá tengo la demanda. Dice ‘monto indeterminado’. Es por ‘daños y perjuicios’ y estás vos también. En la carta documento estás vos, yo, Mandarina y El Trece. A mí me la succiona más que a vos”, disparó picantísima la panelista.

“Pero a vos te va a sacar los 30 palos”, repitió Ángel mientras Marixa Balli preguntaba si carta documento era actual. Allí Yanina explicó que es del año pasado pero aclaró que “el proceso quedó ahí truncado”.

Tras ello, Yanina Latorre no dudó en hablarle a la China Suárez mirando a cámara y advertirle contundente: “Si estás desesperada por guita, Chinita, amora, a seguir levantando tipos millonarios en Miami, que a mí no me sacás 30 palos ni muerta. Ni muerta me los sacás”.

Y si bien Andrea Taboada acotó que la actriz “Dijo que el millonario no es el novio en un tweet”, la mujer de Diego Latorre lanzó más picante aún: “Bueno, no es el novio, ya lo dije: es el garche. Es el que le da laburo y le paga los pasajes. Desde el Wandagate fue el que le dio todo el laburo”.

La novela entre Yanina Latorre y la China Suárez pareciera no tener fin. Esta mala relación que comenzó con el escándalo protagonizado por la ex de Benjamín Vicuña, Wanda Nara y Mauro Icardi, decantó en una carta documento a la panelista de LAM (América) hace ya casi un año.

Fue fines de mayo de 2022 cuando, tanto el conductor de LAM como la panelista expusieron su punto de vista y manifestaron que lejos de tener algo “personal” ellos cuentan cómo fueron las cosas. En este sentido, Yanina manifestó: “En mi caso yo hice un laburo periodistico. No es ni hostigamiento, ni obsesión ni nada, porque era en un momento del WandaGate que Wanda y Mauro eran la noticia”.

Luego, Yanina lanzó de forma filosa: “No entiendo cuando se pone en víctima. No entiendo, Pampita no fue víctima, Wanda no fue víctima. Ella tendría que ir a un psicólogo. Acá hay información u hay pruebas. Esto no es hostigamiento”.

Y continuó: “Ella fue quien la llamó a Wanda y le dijo sácame de esto, blanqueame la imagen. Está todo, están los chats, están los audios y las fotos de ella desnuda”. En ese momento Ángel redobló la apuesta y agregó: “Mostraremos todo y en caso de que se llegue a un juicio, citaremos a Wanda a Pampita”.