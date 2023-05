Moria Casán volvió a responderle con todo a Mauro Icardi: "Sos un jugador de..."

Tras estas palabras, Icardi no se quedó atrás y le respondió a la diva: "Gracias, Moria, por tus piropos y halagos. Agradezco recibirlos de una persona que es una diva en nuestro país. También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo, el que elijo cada día y con el que quiero seguir emponchándome durante muchos años de mi vida. Te mando un beso y sinceramente, con el nombre que tenés, no hace falta hablar 'pavadas' gratuitas por dos minutos en las noticias".

Moria, al leer el mensaje del futbolista, fue por más y le contestó a través de sus historias de Instagram: "Hello. Sigo pensando lo mismo, tengo el ojo de otra generación y 'ojo de loca no se equivoca'. Además, baby botinero, el China Gate ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio. No me arrobaste pero mandás un tuit para algo que considerás una pavada... me da a que te lo mandó a escribir Wanda. Me da que sos sometido, cholulo camuflado de superado. El cuerno se lo metió y este cuento se acabó".

Lejos de apaciguar las aguas, el futbolista redobló la apuesta: "No hablemos de cannabis que todos sabemos que sos más de la 'blanquita', y menos de los agujeros, que el único agujero que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron".

La one continuó y soltó: “Limitado botinero Mauro, me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas. Lo cual me hace pensar que padecés de una desabastecimiento neuronal al no tener humor. Como no me conocés, te aviso que yo sublimo por el humor. Así que paso a decirte que sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo, marido de la otra, desclasado entre tus pares, que te detestan. Mediocre deportista y me estoy enterando, porque me llaman periodistas para decirme que fuiste convocado tres veces por la Selección Argentina, que no te pudiste instalar debido a tu bajo rendimiento”.

“Yo solo conocía un poco de tu chisme familiar expuesto por ustedes mismo obscenamente debido a tu affaire con el agujero asiático, con cannabis que te mareó. PD1: El agujero paraguayo al que te referís fue un receptáculo para arrojar bijouterie berreta. PD2: Ya que sos un jugador de bajo rendimiento, detestado por tus pares, entrenate para la olimpiada de imbéciles. Te mando besos y abrazos virtuales, ahora que no me conocés ni un poquito más. Por lo tanto, te advierto que: COLORÍN COLORADO, para mí, ¡este cuentito recién ha comenzado!”, cerró más filosa que nunca.

Wanda Nara no dejó pasar el último ataque de Mauro Icardi a Moria Casán con un contundente gesto

Después de los fuertísimos cruces con chicanas incluidas que intercambiaron Mauro Icardi y Moria Casán a través de las redes sociales estos días, donde en su último descargo el futbolista tildó de drogadicta a la diva y se burló de sus días presa en Paraguay, lo que habría desatado la furia de Wanda Nara con su marido al dejarla mal parada con la icónica figura del espectáculo nacional.

Y no fue otra que Juariu, la detective virtual de celebridades, quien se percató de la inmediata reacción de la actual conductora de MasterChef con su marido durante el mediodía del sábado.

“Y ahora Wanda lo dejó de seguir a Mauro”, sentenció la instagramer desde sus historias virtuales sobre una captura de pantalla del perfil de Wanda donde se ve que Icardi ya no existe entre su lista contactos seguidos en Instagram, la red social más usada del momento.

En tanto, la tucumana también chequeó los contactos del jugador del Galatasaray y comprobó que Mauro Icardi sí continúa teniendo a Wanda entre sus contactos seguidos.

“Pero Mauro si la sigue a Wanda, o sea que ella se enojó”, confirmó con otra captura que deja a la vista una vez más que, ante el primer enojo, Nara castiga a Icardi mostrándole a sus 16 millones de seguidores que puede borrarlo de un plumazo si así lo desea.