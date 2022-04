Yanina Latorre anunció su nuevo proyecto laboral

Yanina Latorre en radio.jpg En breve, Yanina Latorre debutará en la conducción radial con su propio programa.

"¿Cuándo contamos lo de tu programa?" soltó de repente de Brito mirando a Latorre y ella respondió, fiel a su estilo irreverente, "Cuando tenga el nombre y la fecha lista". Así, ante el asombro de sus compañeras el conductor de LAM agregó "Va a conducir un programa. Va a debutar como conductora en programa propio".

Fue allí cuando Yanina Latorre adelantó que Jorge Lanata la está ayudando a pensar un nombre para el programa dejando un halo de misterio sobrevolando. Entonces las angelitas quisieron saber de qué se trataba, y tras la consulta de Nazarena Vélez confirmó la ex columnista de Marcelo Polino en Radio Mitre -quien fue desvinculada del ciclo en un confuso episodio- que su nuevo proyecto es radial.

Embed

Yanina Latorre habló tras ser desvinculada del programa de Marcelo Polino: "Vomito todo"

En febrero pasado Yanina Latorre usó sus redes durante sus vacaciones para mandar un mensaje sobre su futuro laboral, tras ser desvinculada del ciclo radial de Marcelo Polino. Fue el propio Polino quien confirmó la noticia de que la panelista fue despedida de su programa Polino Auténtico. "Yanina Latorre ya no estará en este programa por decisión de la radio. No hubo acuerdo", contó el periodista.

Así, desde Miami, Yanina Latorre utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje a sus seguidores. “Holis amores, estoy desaparecida, estoy descansando. Ya les dije, me angustia irme de acá, ya sé que estuve un montón. Estoy con Doris comprando cositas”, comentó en sus historias de Instagram.

Yanina Latorre Yanina Latorre durante sus vacaciones en Miami, cuando fue desvinculada de Radio Mitre.

Y añadió: “A partir de la semana que viene me tienen toda para ustedes, hay mucha cosa linda para contar. Prometo que el martes me bajo del avión, ya les dije, y vomito todo. Me bajo del avión y digo todo lo que voy a hacer”.

Yanina Latorre también usó su cuenta de Twitter para compartir con sus seguidores la tristeza por tener que volver a la rutina luego de varias semanas de descanso. “Necesitaba estas vacaciones eternas. Para arrancar a full….”, escribió la panelista acompañando una fotografía donde se la ve tomando sol.