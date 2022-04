Yanina Latorre, sacada al aire contra Ana Rosenfeld: "El mundo está en contra tuyo"

Embed

En LAM, la abogada intentó defenderse de las acusaciones en su contra, pero todo terminó en una discusión con Yanina Latorre.

"Todas las mujeres que salieron hoy en Intrusos tienen facturas ni recibos de tu parte", cruzó la mujer de Diego Latorre a su compañera. "No tienen facturas porque no pagaron", retrucó Rosenfeld.

"Hay 20 minas que se levantaron a denunciarte y todas mienten", siguió Yanina. "Todos mienten y están las pruebas", respondió la abogada en su defensa.

"Todos mienten. Hoy el mundo está en contra tuyo. Todos dijeron 'vamos a arruinarle la vida a Ana'", sentenció Yanina.

Rosenfeld intentó no seguir la pelea con su compañera y advirtió que tiene las pruebas para defenderse de las denuncias. "Los expedientes hablan por sí solos. No voy a discutir con vos", concluyó.

Denunciaron a Ana Rosenfeld por estafar a sus ex clientas

Ana Rosenfeld quedó involucrada en un escándalo. En Intrusos (América TV) contaron que, al menos, 15 mujeres denunciaron haber sido engañadas por la famosa abogada.

Según los testimonios de esas mujeres, Rosenfeld les habría hecho firmar un convenio con una cláusula leonina, en la cual se indicaba que debían pagarle 10 mi dólares si decidían no seguir con su estudio.

Ante las denuncias, la abogada salió al aire en Intrusos y cruzó a sus ex clientas.

"Los convenidos que yo firmo son lícitos", comenzó diciendo Rosenfeld, sumamente furiosa por la situación.

"Esa persona (en referencia a Gabriela Centurión), que dice que me tenía que pagar 10 mil dólares si me abandonaba, le gané un juicio millonario. Después de 8 años que trabajé para ella, cobró y yo no pude cobrar mis honorarios", señaló la abogada.

"Por lo tanto, estos convenios son los que nos permiten a los profesionales que nos embroman poder tener un seguro para cobrar mínimamente el trabajo que ejercemos con dignidad y profesionalismo", añadió.

Muy enojada, Rosenfeld indicó que fue abogada de Centurión en 45 juicios. "Cuando firmó el acuerdo para cobrar la cifra millonaria en dólares, me revocó y me denunció para no pagarme. Eso es lo que hace la gente para no pagar a los abogados", remarcó.

Por otro lado, la abogada también se refirió a la denuncia de Fernanda Charquero, otra ex clienta.

"Charquero dice que firmó un convenio del 7 por ciento, pero que después pidió una copia, y el convenio era del 15 por ciento. El convenido es transparente. No tiene una enmienda, no tiene un rayón, no tiene nada. Ella firmó el 15 por ciento, y de alimentos, pacté algo que está en el código, que me habilita a cobrar. No cometí ninguna falta anti ética y fui su abogada durante 10 años", detalló.

Respecto de las facturas que reclama Charquero, Rosenfeld aseguró que tiene todos los comprobantes. "Todo lo que he cobrado, lo he facturado", sentenció.

Por último, la abogada explicó que aún no pudo recibir sus honorarios por haber representado a Charquero. "Esta señora cobró millones de dólares en una cuenta en Nueva York. Yo estoy ejecutando ese convenido para perseguir la plata que la señora mandó a Nueva York", finalizó.