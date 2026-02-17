El desesperado pedido de ayuda de Camila Lattanzio tras denunciar a su ex: "Sigo recibiendo amenazas"

image

"Chicos necesito ayuda", fue el desesperado pedido de la rubia a través de una Instagram Storie para acto seguido describir: "Hace unos meses viví violencia física y psicológica de mi última pareja. Procedí a hacerle 2 denuncias y siempre me mantuve al margen porque no quería llegar a hacerlo público".

"Esperé la audiencia 3 meses y me vengo a enterar que porque trabaja en la política me las dio de baja", denunció angustiada. Fue allí que advirtió: "Tengo pruebas, videos, audios, TODO", por si su expareja cree que podrá silenciarla.

No obstante, Camila fue sincera sobre sus intenciones. "No quiero hacer un quilombo por esto, pero ya no sé qué hacer. Traté de manejarlo con la Justicia y tampoco me pudo ayudar", expresó al tiempo que hizo saber que continúa amenazada. "Hasta el día de hoy sigo recibiendo amenazas, me llaman todos los días", aseguró angustiada mientras que concluyó haciendo saber que hasta está perdiendo trabajos por esto. "Su abogado me habla por privado y me da de baja de lugares en los cual yo voy a trabajar. ¿Qué debería hacer?", concluyó devastada.

Camila Lattanzio y Juan Pablo Scalese

De qué manera Camila Lattanzio anunciaba su separación de Juan Pablo Scalese

Apenas habían pasado tres meses desde que había oficializado su historia de amor, y en octubre de 2025 Camila Lattanzio sorprendió a todos al anunciar que su relación con Juan Pablo Scalese había terminado. Por entonces, la ex participante de Gran Hermano utilizó sus redes sociales para confirmar la ruptura y dejó en claro que no se trató de una separación amistosa.

La DJ eligió expresarse en Threads, la plataforma de Meta que funciona de manera similar a X (ex Twitter), y desde allí comunicó que el noviazgo que había hecho público en julio de ese mismo año llegó a su fin. Pero lo que realmente generó impacto fue el motivo que expuso: según contó, durante el vínculo atravesó situaciones de violencia.

Sin vueltas ni eufemismos, Camila Lattanzio fue tajante al dar la noticia. "Obvio que estoy separada. No acepten la violencia de parte de nadie", escribió en un primer mensaje, dejando en evidencia el difícil momento que atravesaba.

Camila Lattanzio X

Más adelante profundizó sobre lo vivido y explicó por qué decidió cortar de raíz. "El hombre violento no cambia, es cada vez peor. Algo es ser tóxico, pero ser violento, agredir, menospreciar, maltratar, esas cosas no se le permite a nadie. Hoy real fue el límite", expresó, marcando con firmeza su postura.

Así, la ex GH no solo confirmó su separación de Juan Pablo Scalese, sino que también envió un mensaje contundente sobre los límites en una relación, dejando claro que decidió priorizarse ante cualquier situación que atentara contra su bienestar.