Yanina Latorre contó sobre el calvario que vivió con su suegra y defendió a Mariana Nannis

Latorre Nannis.jpg Yanina Latorre contó el calvario que la familia del Pájaro Caniggia le hizo vivir a Mariana Nannis, revelando haber vivido una situación similar.

"Yo tengo una historia muy parecida, nada más que mi suegra no tiene depresión. Pero Mariana cuando se casa, o se pone de novia con Claudio, la familia de Claudio desde el día uno le dijo que era p*ta, que era gato, que le iba a comer la billetera, que lo iba a vivir", comenzó argumentando la esposa de Diego Latorre. Y para ejemplificar sus dichos, agregó "No sabés las cosas que padeció Mariana cuando se fue a vivir a Italia: forros usados abajo de la almohada le ponían".

Además sostuvo que Mariana Nannis "este carácter de mi*rda lo tiene ahora" y comparándose con ella, Yanina Latorre explicó que "Al principio vos sos una b*luda que te bancás un ataque... Nosotras cuando nos casamos con estos tipos millonarios, tenemos 20 años... Yo fui a Europa con 23 años y a mí me hicieron la vida imposible. Bajé 15 kilos en 2 meses". Y completó revelando que "Cuando vivía en Tenerife con Latorre un día me levanté, bajé el ascensor y me habían roto el auto a palos. Abrí la puerta del auto y se me cayó al piso".

Yanina Latorre reveló la dolorosa enfermedad que tiene en su pie

Estar siempre espléndida tuvo un alto costo para Yanina Latorre. La panelista de 53 años confesó que sufre la dolorosa afección de Neuroma de Morton en uno de sus pies. Se trata de una inflamación que afecta el metatarso, más frecuentemente el lugar entre el tercer y cuarto dedo del pie, causada generalmente por usar zapatos altos y apretados.

La rubia publicó un video desde la camilla en el consultorio de kinesiología y aseguró: "Estoy asustada".

latorre.jpg

El tratamiento para mejorar al que se está sometiendo Latorre consiste en radiofrecuencia y Microelectrólisis Percutánea (MEP), una inyección. "Se supone que eso me va a empezar a aliviar el dolor", dijo la panelista de LAM.

Y, cuando le fueron a aplicar la inyección confesó: "El pánico que estoy teniendo". "Tres veces tengo que venir (...) Me la banqué chicos... una aguja en el pie clavada veinte minutos. Qué grosa me siento", concluyó al terminar con la sesión.