Yanina Latorre contó la verdad detrás de la desvinculación de Marisa Brel de Gran Hermano

Así las cosas, en LAM (América), Yanina comentó: “Me llega uno de los motivos por el cual no la convocan a Marisa Brel. De dentro, muy buena fuente”

“Ustedes no sé si se acuerdan, que salió el año pasado en bastantes portales, que hubo un grupito de ex gran hermano que cuando salían Marisa los llevaba a su casa y vivía un par días con ellos”, recordó.

Acto seguido, precisó: “Los quería enchufar a vender esas bebidas que vende ella. Además, se ponía muy pesada con los camarógrafos y técnicos tratando de venderles esas bebidas. Esto no gustó a la producción”.

“Los tuvo viviendo en su casa unos días y eso la verdad molestó mucho. Fue el acabose , lo dicen de adentro. Ella tuvo un quilombo con esas ventas, dejó eso, y ahora está con este producto que por eso viaja tanto”, concluyó.

Marisa Brel enfrentó la polémica tras su desvinculación de Gran Hermano: "Me quedé afuera"

Falta aproximadamente un mes para el comienzo de una nueva edición de Gran Hermano (Telefe), y tras conocerse quiénes formarán parte del debate del reality, una importante ausencia causó polémica entre los fanáticos.

Se trata de la periodista Marisa Brel, a quien Ángel de Brito mencionó este viernes dando a conocer la noticia de su baja. “¿Por qué sacaron a Marisa del debate de Gran Hermano?”, se preguntó el conductor en su cuenta de X.

Ante las dudas, Primicias Ya fue en busca de respuestas y habló con Marisa Brel acerca de los motivos para que no esté presente en la edición 2024-2025.

“La verdad que no me tienen en cuenta para este año", comenzó diciendo.

Luego, explicó cómo se dieron las cosas con el canal y aseguró: "Yo llamé a la producción, que amo, para organizarme porque tengo un montón de viajes por delante, y me dijeron que no me tenían en cuenta para este año. Que yo soy buenísima y todo, pero que van a hacer algunos movimientos y me quedé afuera”.

“Es triste, hice ocho ediciones de Gran Hermano, amo al formato, amo Telefe pero no hay un por qué. No pasó nada, me hablan maravillas de mi, pero no me tienen que en cuenta”, reconoció dolida por la noticia.