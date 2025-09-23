Yanina Latorre destrozó a la China Suárez tras acusarla de mostrar datos de su auto y casa: "Caradura"

G1kEcDBXYAA2OFE

Ni lerda ni perezosa, la panelista, acusada por su enemiga pública, salió a responderle con todo en X: "Esta caradura… Otra que expone toda su vida: muestra casas, autos, expone fotos, videos de sus casas. Que alguien le avise que el auto sale en todas sus notas y que la patente no se ve. ¡Ahhh, pero la culpable soy yo! Me tienen podrida".

"Es un auto en el que no se ve la patente y que todos conocemos. Un día chocó y está en X el auto y la patente grabada. Yo nunca publiqué la dirección de su casa porque no la tengo", explicó Yanina en primera instancia.

Latorre cuestionó la viralización de la información y la actitud de la China: "Todo el mundo sabía dónde vivía, ¿qué tengo que ver yo? Se viraliza porque ella sube los canjes. Le molesta que nos enteremos de que se está mudando".

"¿Qué tiene que ver el auto con los tres menores? La que se caga en tres menores sos vos, con todo lo que les hacés padecer con el padre, diciéndoles que tiene adicciones", subrayó, enfantizando la acusación de que la actriz prioriza la polémica mediática sobre la protección de los menores.

"¿Qué tienen que ver yo sufrir por mis hijos porque el padre me había metido los cuernos con que tus hijos estén expuestos por una camioneta?", siguió su descargo, trazando una comparación con la situación que vivió ella con Diego, su esposo.

Por último, denunciando la completa exposición del hogar familiar en redes sociales y medios. "La Casa de los Sueños la mostraron entera. La entrada, salida, carpinchos, inflables", dijo.

Desde cuándo están enfrentadas Yanina Latorre y la China Suárez

El enfrentamiento público entre Yanina Latorre y la China Suárez se intensificó en 2023, en el contexto del escándalo mediático conocido como el "WandaGate". Durante ese período, la panelista de LAM (América TV) generó controversias por dar su mirada del conflicto que involucra también a Mauro Icardi.

En mayo de 2025, la disputa alcanzó un nuevo nivel cuando Latorre compartió en redes sociales detalles sobre la nueva residencia de Eugenia en Argentina, incluyendo la dirección y la llegada de un camión de mudanza. La actriz reaccionó con indignación, acusando a Latorre de exponer información sensible sobre su vida privada y la de sus hijos. Yanina defendió su postura, argumentando que la información era de dominio público y que la actriz había sido la responsable de su divulgación.

Actualmente, la China mantiene una demanda legal contra la conductora de SQP (América TV) por daños y perjuicios relacionados con la filtración de información privada y comentarios despectivos sobre su vida personal y familiar.

Este conflicto se fue alimentando por intercambios públicos en redes sociales y programas de televisión, donde ambas expresaron sus desacuerdos y acusaciones.