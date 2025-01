Yanina Latorre dio la peor información sobre la relación de Mauro Icardi y la China Suárez

Yanina Latorre IG sobre la China y Mauro 1.jpeg

“Me llega data. Icardi se está hinchando los huevos. El sueño de la oriental, que un jugador la blanquee”, deslizó Yanina a través de varios posteos de Instagram desde sus vacaciones en Estados Unidos haciendo saber que Icardi ya estaría arrepentido de su relación con Suárez para molestar a su ex.

Pero eso fue sólo el principio, porque Latorre agregó picante: “Como la oriental no llevó a los niños de vacaciones, está convenciendo al padre de América para irse de viaje. Lo toma por boludo, evidentemente. Icardi está en medio de una batalla judicial para ver a sus hijas. Los amigos de él la detestan”.

“Me cuentan que es una trituradora de huevos, no se le separa. Lo enloquece por mis historias, le dice lo que tiene que hacer y se mete en todo. No llevan ni 2 meses. Desesperada, ¿no?”, arremetió Yanina fiel a su estilo sumando más data. Y por último, concluyó contundente: “Él empezó a hartarse, ya ni puede hablar por teléfono… ella, clavada al lado escuchando y opinando”.

Los tóxicos detalles de una nueva pelea entre la China Suárez y Mauro Icardi que involucra a Marcos Ginocchio

Pepe Ochoa contó este miércoles en LAM (América TV) detalles de una nueva pelea entre Mauro Icardi y la China Suárez, que esta vez habría sido por el ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio.

"No están bien las cosas con la China, tuvieron una discusión horrible por todo lo que está pasando. Mauro está podrido de las escenas de la China y pasó algo hoy que tiene que ver con Marcos de Gran Hermano", comenzó diciendo el productor.

"En su momento hablamos de lo de Colapinto, y esta persona me cuenta que a raíz de todo el tema, obviamente, sale el tema de Marcos de Gran Hermano. La China le empezó a mostrar un par de fotos y Mauro le preguntó sobre esas cosas y la respuesta de la China fue evasiva", reveló Ochoa.

Y recordó: "Habíamos contado que el año pasado ellos trin..., de hecho Benjamín Vicuña se había molestado cuando en el cumpleaños de Magnolia Marcos Ginocchio apareció".

Luego, precisó: "La China no le acepta que había tenido algo con él, Mauro no le cree, se pelean, y entonces él le dice 'como esto no va para ningún lado quiero probemos vivir en casas separadas'".