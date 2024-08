Yanina Latorre estalló contra Alex Caniggia y Furia: "Dejen de llevarlos a los medios"

“Se estaban riendo de una persona con problemas de salud mental a la que estaban grabando en la calle, pasaban el video y se burlaban. Decí que Melina De Piano tuvo la coherencia de frenarlos", manifestó Yanina Latorre en el Observador 107.9.

Y continuó: “Ella decía que una cosa es el humor y otra la violencia. Es violencia reírse de una persona enferma y pedirle a la gente que la bardee en redes. Por favor, les pido a los productores y a la gente, dejen de llevarlos a los medios, realmente no le suman a nadie".

"Logran visibilización pero no por talento o por algo bueno, sino por el morbo de ver a dos chicos a los que no les cierra la cabeza. Son los bolu... del día y ella, para colmo, fue declarada persona no grata en Uruguay", concluyó.

Embed

Yanina Latorre reveló que un famoso extenista quiso levantársela: "Me llamaba cuando Diego concentraba

La panelista Yanina Latorre reveló este lunes que años atrás el ex tenista Gastón Gaudio la había llamado para salir cuando su marido Diego Latorre estaba concentrando para un partido.

En el programa de streaming No tiene solución, de Bondi Live, la rubia contó sin filtro en compañía de su marido: "Lo del tenista lo conté que me llamaba. Igual ya me amigué con él, así que no nos importa. Era Gaudio, tenía 20. Yo tendría 28″.

“Estaba para un amistoso, es fachero”, agregó pícara.

Inmediatamente, detalló: “Me agarró un ataque de con… ¿Sabés lo que le hice a Gaudio? Me llamó para salir, me enloqueció, que estaba caliente conmigo. Tenía 18, 19 años, la estaba rompiendo en el tenis y yo tenía casi 30, lo típico”.

“Fui a un evento con Diego y adelante de la novia y de Diego le dije: ‘’¿Ahora por qué nos les decís a ellos dos por qué me llamás los sábados cuando Diego concentra, que sos de Independiente y que lo odiás, que es de Racing y me tratás de pu...”, confesó la angelita.

Y agregó: “Diego no sabía dónde meterse, Gaudio se quería... Yo era quilombera de pendeja. Estuve peleada 20 años con Gaudio por ese tema. Ahora ya somos amigos”.