Yanina Latorre reveló la polémica interna con una reconocida periodista: "La más odiada del Trece"

Según contó la mujer de Diego Latorre, la interna estaba relacionada con esta noticia y aseguró: “Vieron que nadie, ningún compañero, ni nadie del canal, salió a defenderla. Es más, hay una amenaza”.

“Les dio días a los altos mandos que dicen que la bancan. Si nadie sale a defenderla, o a aclarar que ella no gastaba 3 millones en remis, que es ahorrativa y anda en colectivo, renuncia”, trasmitió.

Además, acerca de la acusación, Yanina agregó: “Hoy conté que dejaba a la nena con la mamadera y un remisero también”.

Sandra Borghi reveló cómo hizo para gastar 3 millones en remises en El Trece: "Me muevo mucho y..."

Esta semana, Sandra Borghi quedó en el centro de la escena mediática tras la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género contra Alberto Fernández. La periodista dio detalles del calvario que vivió la ex primera dama durante su relación con el referente del peronismo.

En medio del revuelo por ese caso, la figura de El Trece fue acusada de haber realizado un gasto millonario en viáticos. "Sandra pedía autos para la mamá, para la empleada doméstica, para todos", contó Yanina Latorre en LAM.

Vanesa de Noble Herrera, la mujer de Felipe Noble, heredero de Ernestina Noble, dueña de Grupo Clarín, comentó una publicación de Sandra Borghi y expuso el escándalo: "Hiciste lo que sentiste! Sos buena profesional, sin dudas! Ahora tema frente bien alta: la infinidad de remises que te pagamos, sin corresponderte, del Grupo Clarín, para tus hijos, tu Mama y demás, eso en mi barrio (Belgrano) se llama avivada! La ultima parte de tu mensaje, para mi no va! Bendiciones".

Pía Shaw, compañera de Yanina Latorre en El Observador, quien se comunicó con la periodista de El Trece y le consultó por este tema. "No sé quién es Vanesa, no la conozco. Sí es cierto que firma con el apellido de Noble Herrera, pero lo que yo te puedo asegurar es que no responde a los accionistas del Grupo Clarín ese mensaje, no es el pensamiento de ellos", expresó Borghi.

Y concluyó: "Yo me muevo mucho en la calle porque trabajo con la producción periodística y, además, tiene que ver con un tema de seguridad y rapidez. Es cierto que la empresa nos pone a disposición esto. Yo chequeé el mensaje, y recibí la respuesta que sabía que iba a recibir, un respaldo absoluto".