Pablo Duggan y el "Gato" Sylvestre se pelearon en vivo: hubo gritos y portazo en pleno programa

Lejos de bajar la tensión, el intercambio fue escalando. El Gato retrucó: “Hasta que encuentres el primero. En la Ciudad de Buenos Aires hay tres casos que los están siguiendo. Vamos a hacer el seguimiento y cuando se sepa con nombre y apellido…”.

En ese punto, Duggan lanzó: “¿Qué era un chiste?”, a lo que Sylvestre respondió con firmeza: “No, no era un chiste. Que lo tipifiquen. El chiste está tipificado”. Y agregó: “Entonces, que lo lleven a la Justicia, que va a servir como ejemplo. Vas a ver que se termina el chiste, no lo hacen más”.

Pero Duggan volvió a la carga: “Ah, estás de acuerdo conmigo entonces; es un chiste”.

La respuesta final marcó el quiebre total del diálogo: “No, siempre querés tener razón en todo. Chau, Pablo Duggan”, lanzó Sylvestre, quien se sacó los auriculares y abandonó la charla en vivo.

Así las cosas, el episodio dejó al descubierto no solo la tensión del momento, sino también una relación tirante entre ambos conductores que, esta vez, terminó explotando al aire.

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¿Qué dijo Pablo Duggan sobre la pelea entre Moria Casán y Cinthia Fernández y por qué generó polémica?

La interna entre Moria Casán y Cinthia Fernández sigue sumando capítulos y ya trascendió el programa que ambas comparten. En las últimas horas, Pablo Duggan se metió de lleno en la polémica y fijó postura desde su ciclo radial.

El conflicto se originó tras el fuerte cruce en vivo entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio, situación en la que Moria no intervino para defender a su panelista. A partir de ese episodio, Duggan analizó el comportamiento de Fernández y fue directo: “Se pone intensa”.

En la misma línea, agregó: “Le paró el carro Moria”, dejando en claro su mirada sobre la actitud de la conductora frente a la situación.

Pero no se quedó ahí. El periodista profundizó su postura con una crítica más amplia al rol de algunos panelistas en televisión: “Es que es insoportable cuando un panelista se te pone tan intenso y pregunta siete veces, no te quiere contestar, ya está”.

Más adelante, cuando surgió el tema de las críticas que recibe Fernández en redes sociales por haber comenzado a estudiar derecho, Duggan lanzó una frase que rápidamente generó repercusión: “Está bueno que estudie, entre mostrar el cu… y estudiar abogacía…”.

Además, reflexionó sobre ciertas dinámicas dentro de los programas: “También hay una cosa muy mala leche que pasa en los programas y es que aparece un panelista que hace quedar a todos los demás en falsa escuadra, como que no le tienen miedo al entrevistar al entrevistado preguntarle algo cuando les pidieron a todos que no pregunten”.

Con estas declaraciones, Duggan no solo tomó partido en el conflicto, sino que también alimentó una discusión más amplia sobre los límites y roles dentro de los ciclos televisivos.

No es la primera vez que el conductor queda en el centro de una controversia mediática: en el pasado ya protagonizó cruces en vivo con Mariana Brey, quien supo integrar uno de sus programas televisivos.