Yanina Latorre filtró un explosivo audio de Mauro Icardi con la peor noticia para Wanda Nara

"Se hace la víctima, la mujer despechada, la mujer herida, la mujer amenazda y después anda tirándole a otra mujer. Ya hace tres años pasó, pero la mina se portó siempre bien, nunca salió a decir nada, nunca habló de ella y esta le sigue dando", se le escucha decir en el mensaje a Icardi sobre la conductora de Bake Off Famosos.

Y sigue en el audio: "Cuando está de novia con otro tipo, cuando está separada y cuando estamos en un juicio de todo tipo de índole, es rarísimo. O sea está muy despechada, está muy resentida, la llama a Susana para ir al programa, hablar de la China y mostrar sus mensajes. La verdad que es patético.

"Espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novio con ella”, confiesa Mauro muy ilusionado al final del mensaje de voz.

Mauro Icardi ventiló la frase más terrible de Wanda Nara contra la China Suárez: "Si se cruzaba..."

La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi pasa por el momento de mayor tensión y sumó a otra protagonista en la historia, la China Suárez, reviviendo aquel gran escándalo en 2021.

En un extenso mensaje que le envió a Pepe Ochoa de LAM, América TV, el futbolista reveló la escalofriante frase que Wanda le habría dicho sobre la China, a quien tiene entre ceja y ceja hace años.

"Te aclaro en qué miente: a Wanda le importa más destruir a la China que todos los efectos colaterales que pueda tener y no la supera", le manifestó Mauro al panelista.

"Trata a Pampita de violenta, se mete en cosas privadas de la gente, evidentemente no supera ella. Busca dañar el honor de otras mujeres que se ocupe de ver como va a defender sus mentiras en la Justicia que es lo que quiero que suceda, yo tengo pruebas de todo lo que digo”, sostuvo Mauro Icardi.

Y dejó en claro que no le pagó la mesa a la China en el restaurante donde coincidieron la semana pasada. El futbolista fue tajante al hablar de las acusaciones de violencia que hizo su ex en su contra.

"Wanda ejerció durante años violencia física para conmigo, también violencia digital la cual me trajo muchos problemas económicos, me robó las cuentas y escribía ella a jugadores que compartían conmigo equipo, y ponía posteos en Instagram que después generaban prensa", aseguró Mauro Icardi.

Y detalló situaciones de conflicto que atravesó con Wanda: "Por ejemplo cuando puso el huevito para tener un hijo en redes fue Wanda, mientras tanto yo estaba cuidando a las nenas y ella seguía haciendo una doble vida con Elián. La violencia psicológica que no vaya a ningún evento donde esté la China o ella iba a tomar malas decisiones y yo no estaba interesado en la China".

"Esto es fuerte pero me pidió que lo lea", advirtió Pepe Ochoa. Y continuó: "Wanda durante mucho tiempo me corría insinuando que se iba a matar si se cruzaba con la China o si yo me la cruzaba. Tengo todas las pruebas, presenté todo en la Justicia. Me violentó mediáticamente y nunca jamás le puse un dedo arriba y ejercí violencia".

Por último, Mauro Icardi mencionó que el proceso judicial está siendo utilizado como una estrategia para desacreditarlo: "Todo esto son estrategias judiciales, cuando vieron que todo lo que presentábamos nosotros la dejaba bastante mal paradas (a Wanda y su abogada Ana Rosenfeld). Me ridiculizó públicamente y me perjudicó laboralmente. Me hizo perder mucha plata con estas actitudes de violentas maltrato y querer controlar todo a través de mis redes y teléfono".