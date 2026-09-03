Operaron de urgencia a Horacio Pagani: el mensaje que envió desde su internación

En el mismo clip, no quiso dejar pasar la oportunidad para dedicarle unas palabras al gran volumen de mensajes que inundaron su teléfono celular. “Agradezco a todos los llamados y toda la gente que se preocupó y a todos los seguidores. Pronto estaremos en carrera nuevamente. ¡Salud!”, cerró el periodista, anticipando un inminente retorno a los estudios de televisión.

Como era de preverse en la farándula, las muestras de afecto y los comentarios aliento se multiplicaron a los pocos minutos de la publicación. Tanta fue la repercusión que diversas personalidades de la farándula argentina se volcaron a la red social para expresarle su respaldo en este contratiempo. “¡Dale, Horacito! ¡Dejate de buscar excusas y volvé a laburar!”; “¡Te amo, Horacio! Vamosss”; “Vamos Horacio, amigo”; “Vos podés, Pagani”, escribieron figuras como su compañera Edith Hermida o su colega y amigo Gastón Recondo junto a miles de internautas que le desearon una pronta recuperación a la par del resto de sus seguidores.

Cómo fue el beso de Horacio Pagani y Marcelo Bonelli que revolucionó a todos

En mayo pasado, Horacio Pagani cumplió con una insólita promesa que había realizado al aire y protagonizó un momento inesperado durante la transmisión de Nuestra mañana, por Radio Mitre. Todo comenzó cuando el periodista deportivo hizo una particular apuesta relacionada con Franco Colapinto.

Convencido de que el piloto argentino podía conseguir un buen resultado, Pagani había asegurado que, si Colapinto lograba finalizar una carrera entre los nueve primeros puestos, les daría un pico a todos sus compañeros de programa.

La promesa dejó de ser una simple ocurrencia cuando Franco Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la séptima posición durante el Gran Premio de Miami. De esta manera, el periodista quedó obligado a cumplir con lo que había dicho públicamente.

Sin vueltas y demostrando que es un hombre de palabra, Horacio Pagani llevó adelante la apuesta en pleno vivo. Sin embargo, hubo una particularidad: el elegido para recibir el beso fue Marcelo Bonelli, quien quedó en el centro de la escena frente a sus compañeros de panel.

El inesperado momento generó sorpresa y risas entre quienes estaban presentes y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Allí, los seguidores de Colapinto celebraron tanto el resultado obtenido por el piloto como la insólita situación protagonizada por el periodista.

El séptimo puesto en Miami no solo despertó nuevamente la euforia de los fanáticos argentinos, sino que también convirtió a Pagani en protagonista de una de las escenas más desopilantes vinculadas al fenómeno Colapinto.