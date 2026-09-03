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LA SALUD DEL PERIODISTA

Operaron de urgencia a Horacio Pagani: el mensaje que envió desde su internación

Luego de pasar por el quirófano, Horacio Pagani habló desde la clínica y reveló cómo se encuentra tras la inesperada intervención a la que debió someterse.

3 sept 2026, 09:00
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Operaron de urgencia a Horacio Pagani: el mensaje que envió desde su internación

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Operaron de urgencia a Horacio Pagani: el mensaje que envió desde su internación

El universo de los medios quedó en vilo tras las novedades sobre la salud de una de sus figuras más emblemáticas. Acostumbrado a ser noticia por sus desopilantes cruces sobre fútbol, esta vez Horacio Pagani captó la atención de todos al comunicar un imprevisto revés médico. Fiel a su estilo transparente y sin filtros, el legendario panelista rompió el silencio desde su internación para confirmar que debió someterse a una cirugía relámpago en la que le colocaron un stent tras detectarle una arteria carótida tapada.

Lejos del dramatismo y buscando llevar tranquilidad a su público, el integrante de Bendita (El Nueve) eligió las redes sociales para revelar los pormenores de la situación. A través de un video difundido en su perfil personal de Instagram, el comunicador describió cómo fue el hallazgo que lo depositó de manera inmediata en la camilla de la clínica.

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“Hola, amigos. Aquí estoy. No es nada del otro mundo. Me pusieron un stent aquí en la carótida porque estaba tapada. Fue en un examen de rutina donde se vio esto y bueno, lo tuve que hacer. No es una operación muy grande, pero la tenía bastante tapada y eso puede traer consecuencias. Ya mañana seguramente me van a dar el alta. Estamos todos bien”, detalló Horacio Pagani mirando a la cámara, con la contundencia que lo caracteriza y demostrando que su espíritu combativo sigue intacto.

En el mismo clip, no quiso dejar pasar la oportunidad para dedicarle unas palabras al gran volumen de mensajes que inundaron su teléfono celular. “Agradezco a todos los llamados y toda la gente que se preocupó y a todos los seguidores. Pronto estaremos en carrera nuevamente. ¡Salud!”, cerró el periodista, anticipando un inminente retorno a los estudios de televisión.

Como era de preverse en la farándula, las muestras de afecto y los comentarios aliento se multiplicaron a los pocos minutos de la publicación. Tanta fue la repercusión que diversas personalidades de la farándula argentina se volcaron a la red social para expresarle su respaldo en este contratiempo. “¡Dale, Horacito! ¡Dejate de buscar excusas y volvé a laburar!”; “¡Te amo, Horacio! Vamosss”; “Vamos Horacio, amigo”; “Vos podés, Pagani”, escribieron figuras como su compañera Edith Hermida o su colega y amigo Gastón Recondo junto a miles de internautas que le desearon una pronta recuperación a la par del resto de sus seguidores.

Cómo fue el beso de Horacio Pagani y Marcelo Bonelli que revolucionó a todos

En mayo pasado, Horacio Pagani cumplió con una insólita promesa que había realizado al aire y protagonizó un momento inesperado durante la transmisión de Nuestra mañana, por Radio Mitre. Todo comenzó cuando el periodista deportivo hizo una particular apuesta relacionada con Franco Colapinto.

Convencido de que el piloto argentino podía conseguir un buen resultado, Pagani había asegurado que, si Colapinto lograba finalizar una carrera entre los nueve primeros puestos, les daría un pico a todos sus compañeros de programa.

La promesa dejó de ser una simple ocurrencia cuando Franco Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la séptima posición durante el Gran Premio de Miami. De esta manera, el periodista quedó obligado a cumplir con lo que había dicho públicamente.

Sin vueltas y demostrando que es un hombre de palabra, Horacio Pagani llevó adelante la apuesta en pleno vivo. Sin embargo, hubo una particularidad: el elegido para recibir el beso fue Marcelo Bonelli, quien quedó en el centro de la escena frente a sus compañeros de panel.

El inesperado momento generó sorpresa y risas entre quienes estaban presentes y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Allí, los seguidores de Colapinto celebraron tanto el resultado obtenido por el piloto como la insólita situación protagonizada por el periodista.

El séptimo puesto en Miami no solo despertó nuevamente la euforia de los fanáticos argentinos, sino que también convirtió a Pagani en protagonista de una de las escenas más desopilantes vinculadas al fenómeno Colapinto.

     

 

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