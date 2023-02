Yanina Latorre fulminó a Carmen Barbieri tras el escándalo por las infidelidades de Fede Bal: "Mala sos vos y tu hijo"

"Para hacer lo que yo hago hay que tener espalda. Yo no mando chats, no digo nada, y no llamo a nadie para que el tema no salga en los canales de televisión", dijo mirando a cámara.

"Me llega la mejor data, no soy mala, lo publiqué porque me lo pidieron y me pareció una causa justa y noble. La chica la estaba pasando mal y me parece la mejor manera de salir de un vínculo tóxico", añadió.

"Esta chica se cansó de perdonar, y encontró así la forma de salirse de este vínculo, hacerlo público. Carmen dijo, “me extraña porque es una dama”, ¿Qué, deja de ser una mala porque publica los chats?", cerró Yanina.

La picante indirecta de Carmen Barbieri a Fede Bal: ¿sabía de las infidelidades de su hijo?

Esta semana estalló un escándalo en LAM (América TV). Yanina Latorre confirmó que Sofía Aldrey se separó de Fede Bal porque descubrió que le fue infiel con varias figuras del ambiente artístico.

Para sorpresa de muchos, en las últimas horas se conoció un fragmento del móvil que le dio el actor a su madre, Carmen Barbieri, para Mañanísima (Ciudad Magazine), antes de todo este revuelo.

En ese ocasión, la ex vedette le hizo un comentario picante al aire a su hijo, que hace pensar que sabía de las infidelidades.

"No dejes embarazada a nadie ahí... solo a Sofi", fue la indirecta de la conductora a Fede, que se encontraba en un móvil desde Carlos Paz, donde está encabezando el musical Kinky Boots.

Este fragmento de Mañanísima hace pensar a muchos en las redes: ¿Carmen sabía de las infidelidades de su hijo y por eso le tiró este palito al aire en Ciudad Magazine?