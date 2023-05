Yanina Latorre quebró en llanto tras su charla con Lucas Benvenuto: "Él creía que el amor era..."

"Me dijo que siente mucha culpa de hablar, eso me mata. Le dije que lo abrazo fuerte y el me dice de nuevo que siente mucha culpa de hablar. Le dije que no tiene que sentir culpa de nada", dijo Yani mientras se le comenzaba a quebrar la voz.

"'Siento culpa como cuando era chico, ¿qué están haciendo conmigo Yani', me preguntó y me dijo 'encima me tengo que ir a trabajar porque la vida sigue'", sumó la comunicadora sobre su desgarradora charla con Lucas.

Embed

"Este testimonio sí es de una vida de mierda y le quiero decir a toda la gente que habla de amor es que Lucas conoce el abuso sexual desde que tiene cuatro años. A él se lo cog... todos los novios de la madre y lo maltrataban y le pegaban", relató la angelita.

"Él dormía en un cuarto con un candado y él la única manera que tenía de relacionarse con los hombres, porque era lo único que sabía, y le quiero decir a Chiche (Gelblung) y todos los que hablan que él cuando iba a los ciber y se relacionaba con hombres, era porque él creía que era amor que le compren un helado o una porción de torta. El confundía la palabra amor con abuso", añadió muy angustiada.

"Como encima Jey lo cobijó y lo quiso pero estaba mal porque estaba mal porque estaba viciado por la edad, y él malconfundía el cariño con un amor sano y no lo es. A los 16 años no hay consentimiento con un tipo de 32. Este chico la pasó mal y este chico me contó la historia", cerró Yanina conmovida.

image.png

La tajante respuesta de Karina Mazzocco a Jey Mammon ante una presunta demanda del humorista

Hace unos días, la periodista y abogada Natalia Volosin entrevistó a Jey Mammon para Infobae. En ese reportaje, el humorista afirma que iniciará acciones legales a algunos comunicadores (entre los que están Ángel de Brito, Nazarena Vélez, Yanina Latorre, Flor de la V, Karina Mazzocco y Augusto Tartúfoli) tras la recursión que tuvo la denuncia de Lucas Benvenuto.

En LAM, Ángel de Brito reveló que ninguna de esas persona recibió citación alguna para presentarse en la Justicia. "Infobae publicó una noticia que es falsa, nadie fue citado. Hoy me encargué de hablar uno por uno", explicó en conductor.

Embed

En diálogo con el ciclo de las noches de América TV, Karina Mazzocco se pronunció en sintonía con los dichos de su colega. "Hasta ahora no llegó nada", advirtió la conductora de A la tarde y añadió: "Nosotros no inventamos el tema, no lo generamos, simplemente ocurrió en el vivo".

"Hablamos desde un punto de vista periodístico, de una denuncia existente. ¿Quiere que nos retractemos? Se va a tener que retractar la televisión entera porque fue tema en todos lados. Es un caso que nosotros no inventamos", insistió.

Al finalizar, Mazzocco remarcó que el humorista debería intentar enfocarse en al denuncia que existió y no en la cobertura que le dieron los medios al tema. "Yo no me siento aludida por los dichos de Jey. No dijo: 'le voy a mandar una carta a Karina Mazzocco'. Esperemos. Si deciden mandar una carta documento, una demanda, la recibiremos. Que todo haya detonado en nuestro programa de televisión es una cosa, pero yo no soy responsable de la relación que él tuvo con un chico de 16 años", concluyó.