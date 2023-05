Ángel de Brito y Yanina Latorre apuntaron contra Natalia Volosin, la abogada que entrevistó a Jey Mammon

"Infobae publicó una noticia que es falsa, nadie fue citado. Hoy me encargué de hablar uno por uno", afirmó de Brito este lunes en LAM (América TV). "La gente que lo mandó... se lo mandó a varios periodistas porque están buscando las direcciones. La mía se las entrego yo, me escriben un WhatsApp y se las doy, así me mandan la notificación. Y encantado voy a la Justicia a responder todas las dudas que tengan", agregó firme el conductor pero con la serenidad que lo caracteriza.