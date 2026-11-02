Popstars ya tiene a sus ocho finalistas: quiénes son las participantes que sueñan con integrar Chapeaux

Qué falta para conocer a las integrantes de Chapeaux

La definición está cada vez más cerca y la expectativa crece alrededor de la formación de la banda. El objetivo de Popstars no es solamente encontrar nuevas voces, sino reunir a artistas con distintas personalidades, estilos y talentos que puedan complementarse sobre el escenario.

En ese camino, el jurado -integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García- tuvo un papel fundamental durante el proceso de selección, con devoluciones sobre las condiciones vocales, la presencia escénica y el desempeño de las participantes en cada desafío.

La gran final será el momento de conocer quiénes conseguirán quedarse con los cinco lugares disponibles para integrar Chapeaux y dar comienzo a este nuevo proyecto musical.

Con ocho aspirantes y apenas cinco puestos en juego, la competencia entra en su etapa más emocionante. El sueño está cada vez más cerca y las próximas instancias serán decisivas para descubrir quiénes lograrán convertirse en las nuevas integrantes de la banda.