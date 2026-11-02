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EN LA RECTA FINAL

Popstars ya tiene a sus ocho finalistas: quiénes son las participantes que sueñan con integrar Chapeaux

Tras una nueva gala, Popstars definió quiénes siguen en competencia y están cada vez más cerca de formar la esperada banda pop.

2 nov 2026, 22:40
finalistas popstarsssss
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Este lunes, Popstars vivió una noche decisiva: se conocieron las ocho participantes que lograron llegar a la recta final del reality de Telefe. La competencia entra así en una instancia clave, cada vez más cerca de definir quiénes tendrán la oportunidad de convertirse en integrantes de Chapeaux, la nueva banda pop que busca formar el programa.

Después de semanas de desafíos vocales, coreografías, ensayos y distintas instancias de evaluación, las concursantes consiguieron asegurarse un lugar entre las finalistas. Ahora, cada presentación cobra todavía más importancia, ya que están a un paso de cumplir el sueño de iniciar una carrera profesional en la música.

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Las ocho elegidas son Mía Piñeiro, Magalí Altamirano, Kala Bidner, Juana Distefano, Oriana Ledesma Castillo, Sofía Helmich, Micaela Dobarro y María Adolfina Pérez. Todas lograron superar las distintas etapas del certamen y continúan en carrera por uno de los lugares más esperados de la competencia.

Qué falta para conocer a las integrantes de Chapeaux

La definición está cada vez más cerca y la expectativa crece alrededor de la formación de la banda. El objetivo de Popstars no es solamente encontrar nuevas voces, sino reunir a artistas con distintas personalidades, estilos y talentos que puedan complementarse sobre el escenario.

En ese camino, el jurado -integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García- tuvo un papel fundamental durante el proceso de selección, con devoluciones sobre las condiciones vocales, la presencia escénica y el desempeño de las participantes en cada desafío.

La gran final será el momento de conocer quiénes conseguirán quedarse con los cinco lugares disponibles para integrar Chapeaux y dar comienzo a este nuevo proyecto musical.

Con ocho aspirantes y apenas cinco puestos en juego, la competencia entra en su etapa más emocionante. El sueño está cada vez más cerca y las próximas instancias serán decisivas para descubrir quiénes lograrán convertirse en las nuevas integrantes de la banda.

     

 

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