Yanina Latorre reveló el tremendo motivo por el que terminó internada de urgencia tras casarse con Diego

“Bilardo no lo dejó irse de luna de miel. Y el martes 12 a la mañana yo terminé internada. Y él terminó en Mar del Plata haciendo pretemporada”, detalló Yanina. Y frente al asombro de todos, y principalmente de Oriana, queriendo saber por qué quedó internada, la mujer de Diego Latorre explicó el desopilante motivo.

Yanina Latorre y Diego Latorre casamiento.jpg

“Yo me operé las tetas para casarme. Y el pechito me lo apreté mucho para que se noten. Y no me bajó la comida”, reveló la verborrágica angelita no sin dejar en claro que fue ella quien le pidió a su diseñador, Benito Fernández, que quería su vestido de novia lo más escotado posible.

En tanto, concluyó su desconocida y accidentada anécdota de bodas revelando: “Y vomité, vomité, vomité porque se me lastimó el esófago. Vomité sangre. ¿Viste cuando vomitás, vomitás y ya no te queda nada? Estaba muy apretada. Todo para que se vean las tetas. Era muy flaquita”.

Yanina Latorre incineró a Pedro Rosemblat, el novio de Lali Espósito: "Qué poco hombre"

En su programa radial, Yanina Latorre aniquiló a Pedro Rosemblat, el novio de Lali Espósito, luego de haber escuchado una entrevista que le hizo María Laura Santillán al humorista. "Qué espanto, qué poco hombre", disparó la rubia.

La panelista de LAM (América TV) expresó, fiel a su estilo, en su ciclo en El Observador (FM 107.9): "El chiquito este, Pedro Rosemblat, en el contexto de que ahora es el novio de Lali Espósito, creo que es carismático, creo que es bastante inteligente... pero cuando vi la nota con María Laura Santillán, me arrepentí de haber dicho que era inteligente".

"Escuchen esta frase: 'No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos'. Es un pelo..., todo el tiempo quiere decir que Lali estaba enamorada de él", agregó.

Yanina Latorre y Pedro Rosemblat.jpeg

Y lanzó filosa: "Se siente que es el mejor hombre del mundo. Qué espanto que un tipo tenga necesidad de aclarar que ella se enamoró y que ella le escribió. Qué poco hombre".

"Otra de las cosas que dijo fue: 'Estoy de novio con Lali y el tema tiene que ver un poco con el miedo al recorte y un proceso de maridización de Pampita que me preocupa un poco'. Amor, sos el marido de Pampita K. Nada más que el marido de Pampita no es tan atrevido como vos. Vos sos un pelo... que ahora te estás quejando de la maridización del marido de Pampita y sos igual. ¿Por qué te creés que te hicieron la nota? ¿Por tu gran periodismo? ¡No! Porque te garc... a Lali y sos kirchnerista", cerró durísima la mujer de Diego Latorre.