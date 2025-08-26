El verdadero motivo detrás del cruce entre Matías Martin y Romina Manguel: Yanina Latorre lo contó todo

Embed

El tenso ida y vuelta entre Matías Martin y Romina Manguel

Matías Martin y Romina Manguel protagonizaron un tenso intercambio luego de que Victoria De Masi anunciara en el programa de la periodista su separación del conductor. La reacción de Manguel no tardó en llegar y fue contundente, respondiendo en vivo a los dichos de Martin.

Lo que parecía una situación sin mayores conflictos terminó generando una fuerte polémica. Al parecer, al conductor no le cayó nada bien lo ocurrido el lunes 25 de agosto en No dejes para mañana (Radio con Vos), donde se dio a conocer que ya no estaba en pareja con la periodista especializada en política. Más tarde, Martin confirmó la ruptura en A la Tarde (América TV), y aprovechó para lanzar duras críticas hacia Manguel.

"¿Fue a lo de Manguel? Pobre, tuvo que ir a lo de Manguel… Está bien, es periodista y tiene que ir a todos los programas. Por ahí va a otros lugares mejores, no sé", ninguneó Matías, tanto al ciclo radial como a la decisión de De Masi. "No sé por qué pomo se calentó Matías Martín. Dijo después de que Vicky, en una charla totalmente informal acá al aire, y mientras yo decía 'mandémosle un beso al novio, porque pensé que era el novio –yo lo conozco un montón–', ella respondió 'no estoy más de novia'. Ella habló muy bien de él, pero el tema no era ese. Le van a hacer una nota porque muchos no sabían y se enteraron porque ella lo contó. No le veo ninguna historia, no entiendo cómo llegan a hacerle una nota a Matías...", comenzó su descargo Manguel.

Visiblemente molesta por la actitud del conductor, continuó: "¿Cómo la ligué yo? Sos un mala leche, Mati. ¿Quedaron cuentas pendientes entre nosotros que no recuerde? La verdad que no. Agredir a tu expareja y decirle: 'pobre, tuvo que ir a ese lugar', vino porque eligió venir acá. Ese nivel de agresión… No sabía que tenía ese problemón conmigo. Es el problema de los cagones, que cuando te ven te saludan. Podés no saludarme y estaría bien, pero enterarte así… esa es la gente que tiene doble cara".

"Desmerecer el laburo mío, de mis compañeros, de Radio con Vos. ¿Pobre? ¿Qué quisiste decir? ¿Qué te enojó tanto? Fue una sorpresa. Tampoco es que acá nadie va a poder dormir, pero no sé. ¿Tenés algún problema conmigo, con la radio, con mis compañeros, con el operador? ¿Cómo desmerecés un espacio así? Cagón. Si no te gustó, llamala a ella. Tan resuelto no lo deben tener", concluyó con firmeza, dejando en claro su desconcierto ante los dichos de Martin.