Yanina Latorre reveló quién será la reemplazante de Graciela Alfano en Socios del espectáculo

Y apuntó durísimo contra Adrián Pallares: "Hay momentos que hay que tomar decisiones. Viste, Adri, que cuando empezamos yo te lo dije muy claramente: ´che, ¿yo a vos te gusto?´. Porque no se trata de él o de mí, se trata de que el agua y el aceite no andan. Acá no hay mala onda, yo a los chicos los quiero, me parecen fantásticos, pero te digo la verdad, Adrián, cada vez que yo abro la boca vos sufrís".

Si bien Graciela había comentado que le quedaban dos semanas en el programa, este miércoles la diva ya no estuvo presente. Horas más tarde, en LAM, Yanina Latorre contó quién será la reemplazante de Alfano en Socios del espectáculo.

"Tengo una primicia. Lourdes Sánchez la llamó Coco Fernández, Socios del Espectáculo. Va en lugar de Alfano". "La llamaron hoy le propusieron Socios. Dice que fue Pallares el que la propuso. Lourdes venite", agregó la angelita.

Graciela Alfano explicó los motivos de su renuncia a Socios del espectáculo y habló de su posible incorporación a LAM

Según pudo saber este portal, una vez que finalizó la emisión del martes tras haber renunciado al aire, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich habrían tenido una dura charla con Graciela Alfano lo que derivó horas después que se cancele antes de tiempo el contrato firmado.

En diálogo con PrimiciasYa, Graciela Alfano explicó los motivos: "Después del aire de ayer, los directivos y yo coincidimos en que ya no tenía sentido ir, todo bien con el canal. Pablito me llamó desde Miami y Coco es como de la familia. Me enviaron un presente hermoso. Y con Pallares no hay nada personal. Haciendo periodismo de investigación con flow, notas su incomodidad y mi incomodidad relegada al papel de “clac”. No va".

Luego sumó: "Ya en el aire, cuando dije que me sentí destratada, me dijeron que no era su intención, se disculparon y ya está. Pero yo llego a ocupar esa silla con una trayectoria y contratada por un canal, no para hacer panelismo ni periodismo sino para hacer el paso de comedia y el show que me caracteriza. Para hacer de Graciela Alfano".

"Son los conductores los que, con profesionalismo deben ver cómo usar las herramientas a su disposición, al tener en este caso a una estrella sentada allí, para optimizar el rendimiento del programa. Y si el conductor sufre con los dichos mios, mal puede usarlos a favor del programa", remarcó Alfano.

Por último, al ser consultada si hay chances de sumarse a LAM con Ángel de Brito, señaló: "Puedo ir de invitada, pero panelista no. Hay otros proyectos que estamos viendo en este momento, mi mirada está ahí".