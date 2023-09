La feroz reacción de Yanina Latorre contra Carmen Barbieri y Estefi Berardi: "¿No les da vergüenza?"

“Te burlaste de todo el mundo, a vos ya te corro porque hablar con inútiles me mata, y otra cosa, ¿nueve juicios? Ya sé que debes estar en un orgasmo porque salir en LAM para vos, y yo que te nombre, te hizo famosa, pero no tuve un puto juicio", agregó.

Luego comenzó a hablar de ambas y soltó: "Hay algo que les voy a enseñar a vos, a la inútil del abogado y a la inútil de Carmen Barbieri que se llama libertad de expresión. Vayan a leer libros y a la facultad, tengo cuatro títulos universitario. Mientras no mate a nadie, no invente y no mienta puedo contar cualquier cosa".

"Sos una loca Carmen Barbieri. Me dice sin apellido, tengo un talento nato, hermosa. Esto no lo escribí, yo hablo y no me equivoco, no cometo furcios. Tengo sujeto y predicado, una sintaxis perfecta", continuó.

"Te reíste del marido muerto de Nazarena Vélez, dijiste que Marixa Balli mataba novios, le sacaste el laburo. ¿Por qué no hablás de eso? Todo lo que sabemos de Santiago Bal lo contaste vos, reina. Vos hiciste un show de tu vida, se hacen las sororas y se están riendo con la amante de tu hijo, todo mentira", sentenció.

"¿No les da vergüenza?, ¿Qué pretenden?, ¿De qué lloras Carmen Barbieri, qué delito cometí?¿A quién querés hacerle creer que hice algo?", cerró.

Carmen Barbieri rompió en llanto en Mañanísima, Ciudad Magazine, al hablar de su feroz pelea con Yanina Latorre y luego de escuchar el fuerte descargo de la panelista el jueves en LAM, América Tv.

"¿Cómo dice esto de un hombre que está muerto? Está hablando de Santiago (Bal), el papá de mi hijo no se puede defender. ¿Cómo habla de un hombre que está muerto?", dijo quebrada la conductora.

Y agregó indignada con la panelista:"¿Cómo permiten esto? Un hombre que sufrió tantos años cáncer y murió en mis brazos. Sí, me engañó y me separé".

"¿Cómo permiten que esta señora siga ensuciando la vida de la gente? ¿Cómo le permiten que tenga el derecho de cagar... en todo el mundo?", siguió Carmen Barbieri.

"Hacele juicio a esta señora porque es terrible lo que está haciendo (le dijo a su abogado). Esta no te la voy a perdonar. No estoy nerviosa, estoy indignada", explicó.

Y cerró: "Yo nunca me metí en la vida de nadie, mi trabajo es digno. Siempre con mis cosas hago humor, no con otra gente. Es mi vida. Me estás lastimando, ¿querías eso? Lo lograste".