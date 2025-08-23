Yao Cabrera, Nathan Castro y Candela Díaz... ¿Batería de querellas para limpiar su buen nombre y honor?

Con la aparente "pantalla" del entretenimiento corrompían a niños vulnerables estafando a sus desprevenidos padres, brindándoles material pornográfico y armando fiestas clandestinas para menores de edad con la consiguiente venta de alcohol y estupefacientes.

Las acciones judiciales masivas contra denuciantes, testigos y víctimas recayeron por conexidad en el Tribunal Oral N° 14 de CABA conformando la Causa N° 5499/2025.

Entre los letrados patrocinantes de Yao Cabrera, Candela Díaz y Nathan Castro figuran los abogados de L-Gante y Wanda Nara, Nicolás Payarola y Guillermo Gastón Lopez (aquel que vertiera los aberrantes dichos homofóbicos contra el hijo menor de Eugenia "China" Suarez y Benjamin Vicuña) y la Dra. Teresa Corbalán.

Asimismo, se informó que las querellas, que ya cuentan con fechas de audiencia para el 4 y 10 de septiembre, se realizaron contra el influencer Lean Riccio, varios testigos, las víctimas de la organización WIFI y el manager Jorge Zonzini quien denunciara y desbaratara a la banda cuando inició la Causa N° 10007/20 en el Juzgado Federal de Campana y en el Juzgado de Garantías de Escobar.

Precisamente consultado, Zonzini, sostuvo que "lo manisfesté desde 2020, son una secta destructiva liderada por psicópatas que se alimentaban de la vulnerabilidad de niños y adolescentes. Los tres lideraban la Mansión WIFI TEAM, conocida como la casa del horror".

Ante la pregunta sobre si le sorprendían estas acciones judiciales, relató que "no es la primera vez que junto a letrados inescrupulosos utilizan los recursos del Estado para tratar de evitar sus responsabilidades penales".

"Con respecto al nivel de psicópatas del que estamos hablando no olvidemos que Candela Díaz en 2017 inició, en carácter de víctima, una acción contra Yao Cabrera en la Causa N° 59669/17 S/"Coacción, Art. 145 Bis Trata de Personas y Amenazas" y luego tranzó con él desestimando la querella", manifestó.

A cambio, recibiría la esteralidad de figurar como su novia en las ficciones y ser su socia en porcentajes de las ganancias en la organización WIFI tal como lo ratificaran ambos ante la Jueza Nada Flores Vega en la causa que finalizó con la condena de Cabrera y el pedido de la magistrada de seguir la investigación contra Díaz y doce miembros más por "Lavado de Activos y multiplicidad de delitos".

Por último se supo que a las diecinueve causas nuevas contra Yao Cabrera y sus secuaces el exeditor de WIFI TEAM sumó otra nueva causa en el Juzgado Federal de Campana contra ellos, es decir en el mismo juzgado que los elevó a juicio para que luego el oral federal de San Martín los enviara a la carcel.