Anamá Ferreira corrió a un ladrón, lo enfrentó y evitó un robo: "Fue el instinto"

"Todo por una Chanel", dijo entre risas sobre la costosa cartera que tenía su amiga. Y sobre lo sucedido, la ex modelo relató: "Fuimos a un show, bajamos del taxi, era temprano, 9 de la noche, y no había nadie, empezamos a caminar".

“Yo siempre llevo la cartera enganchada y me parece que el bandido pasó por mi lado y le agarra la cartera. Mi amiga no podía correr porque tiene un problema en el pie. Yo salí corriendo como una loca a los gritos”, contó Anamá Ferreira.

La ex modelo reconoció que le nació reaccionar así en ese instante sin medir las consecuencias: “Me fui encima, el instinto, no sé, no debería hacerlo. Yo entreno boxeo. No sabes si la persona tiene un cuchillo o un arma".

Anamá destacó además la ayuda que tuvo de tres repartidores para reducir al delincuente: "Vinieron tres de los deliverys, que les agradezco y no sé quiénes son, que lo agarraron y ya le pegaban, no está bueno eso. Uno de los deliverys me sacó de encima del tipo y me dijo ‘Ya está, Anamá, ya está’”.

Y cerró explicando que debieron dejar ir al ladrón ante la ausencia presencia policial en ese momento: "Gritaba a mi amiga que llamara la policía y lo soltamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos ahí con el tipo tirado? Yo miré todo, sabía lo que tenía puesto (el delincuente)".

La espectacular boda de Taína Laurino, la hija de Anamá Ferreira: las fotos

Taína Laurino, la hija de Anamá Ferreira, se casó en noviembre de 2024 con Georgie Neuss en la Basílica del Santísimo Sacramento, iglesia ubicada en el barrio porteño de Retiro.

El pasado 19 de octubre, Taína y Neuss sellaron su amor en un registro civil en Puerto Madero y luego celebraron con familiares y amigos cercanos.

La boda contó con distinguidos invitados como Valeria Mazza y su marido Alejandro Gravier, Ingrid Grudke, Soledad Solaro, Patricia Bullrich, Nequi Galotti, Cristina Pérez y Luis Petri, entre otras personalidades del espectáculo.

La hija de Anamá Ferreira lució un exquisito vestido blanco con una falda amplia y un escote strapless cubierto por un tul alrededor de los hombros. Su mamá, en tanto, llevó un vaporoso vestido en color rosa de una sola manga.

Las fotos.

