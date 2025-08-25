Anamá Ferreira corrió a un ladrón, lo enfrentó y evitó un robo: "Fue el instinto"

Anamá Ferreira tuvo un fin de semana muy movido al ser víctima de un hecho de inseguridad que ella misma pudo resolver al enfrentarse cara a cara con el delincuente.
La ex modelo Anamá Ferreira contó que evitó que un ladrón se quede con la cartera de su amiga en el barrio de Recoleta al ir a buscar al ladrón. "Entreno boxeo", dijo.
Fue en el barrio porteño de Recoleta cuando la ex modelo volvía de un show con una amiga y al bajar del taxi fueron sorprendidos por un ladrón que intentó llevarse la cartera de su amiga.
Anamá no se quedó quieta y cuando el hombre se llevó la cartera de primera marca de su amiga no dudó en salir a correrlo y pudo ella misma reducirlo y luego contó con la ayuda de tres deliverys que se metieron.
“No hay que hacerlo pero en el momento… Uno dice lo que hay que hacer y cuando pasa, uno lo hace”, explicó Anamá Ferreira en diálogo con el ciclo radial Domingo de espectáculos (Radio Splendid).
"Todo por una Chanel", dijo entre risas sobre la costosa cartera que tenía su amiga. Y sobre lo sucedido, la ex modelo relató: "Fuimos a un show, bajamos del taxi, era temprano, 9 de la noche, y no había nadie, empezamos a caminar".
“Yo siempre llevo la cartera enganchada y me parece que el bandido pasó por mi lado y le agarra la cartera. Mi amiga no podía correr porque tiene un problema en el pie. Yo salí corriendo como una loca a los gritos”, contó Anamá Ferreira.
La ex modelo reconoció que le nació reaccionar así en ese instante sin medir las consecuencias: “Me fui encima, el instinto, no sé, no debería hacerlo. Yo entreno boxeo. No sabes si la persona tiene un cuchillo o un arma".
Anamá destacó además la ayuda que tuvo de tres repartidores para reducir al delincuente: "Vinieron tres de los deliverys, que les agradezco y no sé quiénes son, que lo agarraron y ya le pegaban, no está bueno eso. Uno de los deliverys me sacó de encima del tipo y me dijo ‘Ya está, Anamá, ya está’”.
Y cerró explicando que debieron dejar ir al ladrón ante la ausencia presencia policial en ese momento: "Gritaba a mi amiga que llamara la policía y lo soltamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos ahí con el tipo tirado? Yo miré todo, sabía lo que tenía puesto (el delincuente)".
