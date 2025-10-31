Yuyito González habló del terrible cruce con Lucas Bertero y clarificó su futuro en el programa: "Tema de..."

"No tengo nada para decir ni agregar, ya está, besos", concluyó firme González sin querer entrar en detalles de ese escándalo al aire en su programa.

Al volver al piso, la periodista Andrea Taboada amplió sobre una conversación reciente que mantuvo con Yuyito González, donde le pregunto especificamente si Lucas Bertero sigue en su programa, a lo que la conductora respondió categórica: "Ni idea, es tema de la producción y no mío".

En tanto, Pablo Layús le había consultado a Lucas Bertero qué sucedió después del fuerte enfrentamiento con la conductora al aire y el panelista precisó: "Me retiré apenas terminó el programa y no pude hablar con los ejecutivos ni gerencia del canal, por eso no voy a tocar el tema en ningún lado por hoy".

Enojo y reproches: cómo fue el tenso cruce entre Yuyito González y Lucas Bertero

El viernes por la mañana se dio una tremenda discusión al aire entre Yuyito González y Lucas Bertero donde se dijeron de todo.

"No quiere que yo me meta en el tema de ella (por Rosina Beltrán) entonces no pregunto, te estoy queriendo aportar un dato y no me miras y no me dejas participar. Entonces me doy cuenta que no puedo hablar. Listo ya está, no pasa nada. Yo me doy cuenta de las cosas Yuyito, es una falta de respeto que te estoy aportando un dato", le dijo muy enojado en pleno aire Lucas Bertero a Yuyito González.

"Increíble esto, sale en todos lados", le marcó la conductora de Empezar el día sorpendida y molesta por la actitud de Bertero. Y a los pocos minutos, al darle pie para que hable de otro tema, Yuyito lanzó picante contra el panelista: "¿Lucas querés hablar o no? ¿Se te pasó ya? Tratemos de no ser desubicados por lo menos frente a la gente que nos ve todos los días".

"Me estás diciendo maleducado", le marcó él muy molesto. Y la conductora estalló: "Perdón, dejame hablar. Que vos vengas a tirar un bombazo desubicado que te imaginas vos en tu cabeza verdaderamente. Mirá lo que estamos hablando en cámara, la desubicación y falta de profesionalismo asboluta".

"No te lo voy a permitir", le dijo Lucas Bertero. Y Yuyito siguió indignada en su postura: "Si no me lo permitis no me interesa nada. Yo soy la conductora". "¿Por qué tenés que remarcar que sos la conductora? Ya lo sabemos", enfatizó el panelista.

"Vos te estás metiendo. Estuviste desubicadísimo y maleducadísimo, te adelanto que sí. Yo le pido perdón a la gente porque no es mi estilo, no es mi onda, no funciono así en la vida. En la vida de 42 años de trabajo he tenido un episodio de esta naturaleza", concluyó muy enojada con la situación Yuyito González.