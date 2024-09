Yuyito González opinó sobre la supuesta interna por la imitación de Fátima Florez a Javier Milei

Sin embargo, este lunes la conductora se detuvo para hablar con el programa de Flor de la V y dio su versión acerca todos estos rumores que involucran a su actual pareja.

"Totalmente y absolutamente falso, no hubo ninguna llamada y no hubo ningún pedido de nada", aseguró Yuyito de forma terminante sobre el show de Fátima.

En ese sentido, explicó los motivos su respuesta al tema y aclaró: "No hay comunicación así que es falso. No se quien hecho a correr eso pero no es real".

Yuyito González compartió la primera foto junto a Javier Milei y su hijo: "Cena familiar en Olivos"

El noviazgo entre Amalia Yuyito González y Javier Milei avanza a paso firme. Tal es así que luego de la primera comida familiar de la semana pasada, donde la exvedette hizo la presentación formal entre el actual mandatario argentino y sus tres hijos, con su yerno incluido, ahora compartió la primera imagen de una nueva reunión familiar, nada menos que en Quinta de Olivos.

Si bien a lo largo de la semana habían surgido las primeras versiones de crisis en la pareja, Yuyito se encargó de dejar en claro desde su programa Empezar el día (Ciudad Magazine) que nada de eso era cierto.

En tanto, este viernes por la noche Amalia fue por más y organizó una cena especial con Milei y su hijo varón, Stéfano Di Aloy, para que puedan entablar una relación más profunda. Y fue precisamente ella quien se encargó de difundir el encuentro al publicar en su cuenta de Instagram la primera foto de los tres juntos.

“Noche de viernes en Olivos, cena familiar con mi hijo Toto Di Aloy y mi novio Javier Milei”, escribió Yuyito en la imagen que subió a su perfil de Instagram, así como también a sus historias virtuales al ritmo de Panic Show, de La Renga, storie que luego fue compartido por el mismísimo presidente, confirmando así que el romance marcha viento en popa.