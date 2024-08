El ninguneo de Yuyito González a Fátima Florez tras un provocativo posteo

Inmediatamente, el cronista le preguntó por el reposteo de Florez que decía “la primera dama argentina”. “Me va a imitar a mí entonces, yo no lo sabía”, respondió picante.

También le consultó si le cobraría como lo hizo Moria Casán. “Se lo regalamos, como a Norberto (Marcos). Le regalamos los créditos. Completamente", disparó.

“Soy yo la primera dama, así que será que me van a imitar. Bueno, avisen che”, concluyó Yuyito divertida.

Embed

La curiosa frase que avivó el rumor de crisis entre Yuyito González y Javier Milei: "Fuera todo lo..."

Yuyito González y Javier Milei oficializaron su romance hace unas semanas y en las últimas horas un pequeño detalle televisivo habría alertado sobre una posible crisis entre los dos.

Fue Pampito en el ciclo Intrusos, América Tv, quien remarcó un curioso comentario de la conductora en su programa Empezar el día, Ciudad Magazine.

"Hoy cuando entra al programa lo hace de una forma distinta a la que lo hace siempre. Entre otras cosas dijo: 'Fuera todo lo tóxico, adiós'", contó el panelista.

"Hoy todo es para mí, 24 horas del día dedicadas para mi", decía además la conductora al aire sembrando más dudas sobre su presente sentimental.

Embed

Lo cierto es que alertados por esta situación, desde el ciclo que conduce Flor de la V fueron en busca de la palabra de Yuyito, quien aclaró que están muy bien con Milei y que ya existió presentación familiar oficial.

"Fue una reunión en familia, fue un momento lindo, emocionante, muy significativo", dijo Yuyito sobre cómo fue la presentación del presidente a su familia.

"Los dos adoramos lo que es la familia. Estamos construyendo de a poco nuestra relación como cualquier pareja que se va enamorando y queriendo estar juntos", agregó.

Y sobre lo que dijo en su programa y generó dudas afirmó: "Me gusta decirme cosas lindas a mí misma". Sobre el final, evitó referirse al supuesto pedido de Milei a Fátima Florez para que no lo imite en su espectáculo: "No es mi tema, no entra en mi órbita".