Zoe amenazó con abandonar Gran Hermano y sorprendió a sus compañeros

"¿Te imaginás que mañana Santi nos dice que termina en julio? ”, planteó Nicolás Grosman en una charla con Zoe y Florencia Regidor. Fue ahí, cuando la joven se imaginó el peor escenario y confesó: "Yo siento que termina antes de lo que creemos. Pero posta, ahí me voy...”.

Luego los jugadores comenzaron a reflexionar sobre la cantidad de tiempo que pasó desde que ingresaron a la casa y la ganadora del 0 km recordó: “Hace 5 meses atrás, yo ya estaba en el estudio... No mentira, estaba ordenando todo y terminando de almorzar para que me pasen a buscar".

Con respecto a lo que analizaban los participantes, según se estima hasta el momento, el reality de la casa más famosa del país podría llegar a su fin el domingo 7 de julio.

La pregunta insólita que hizo Zoe en Gran Hermano sobre el mundo laboral: "¿Qué es un...?"

"No me gusta trabajar, no me gusta estudiar, a mí me gusta el show", afirmó Zoe Bogach en su casting para entrar a la casa de Gran Hermano. Sus sinceras palabras la describieron a la perfección.

Con muy poca experiencia profesional, la chica de Recoleta siempre tuvo en claro que entró al reality para hacerse conocida y cumplir su sueño de convertirse en modelo: "Me gustaría hacer fotos.... influencer también".

Hace unos días, con la inocencia que la caracteriza, Zoe generó un momento muy divertido en la casa de Gran Hermano. "Cuando cobre el aguinaldo....", lanzó Mauro D' Alessio en una charla en el jardín. "¿Qué es el aguinaldo?", preguntó la joven y descolocó a todos sus compañeros.

Los más veteranos del juego le explicaron algunos conceptos básicos del mundo laboral, qué es el aguinaldo y la diferencia entre contratación en relación de dependencia y autónomo.