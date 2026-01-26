¿Maxi López en bancarrota? Qué dijo el ex de Wanda Nara sobre su real situación

Y dejó en claro: "El amor de mi vida es Daniela, Wanda es mamá de mis tres chicos y trabajamos juntos por los chicos y con Dani por Landito y por Elle".

Sobre el final, el cronista de Puro Show (El Trece) le preguntó a López si se encontraba en bancarrota ante los trascendidos que surgieron y el ex futbolista aclaró: “¡Qué pregunta! Estoy bien, no me puedo quejar. Todo lo que hago y venirme a la Argentina es para estar con mis hijos. Aparte estoy aprendiendo cosas nuevas, eso es lo que me divierte".

“¿En bancarrota? ¿Me prestas unos mangos vos?”, respondió con una sonrisa ante le repregunta del cronista sobre ese tema financiero y adelantó que "falta muy poquito" para que Daniela Christiansson se instale definitivamente con sus hijos en Argentina.

"Siempre fue súper bien, estoy contento porque se llevan bien como yo me llevo bien con la pareja de ella", explicó sobre la relación de su esposa con Wanda Nara.

El sincero consejo de Maxi López para Wanda Nara y Mauro Icardi

Maxi López dio su visión acerca del nuevo enfrentamiento que se desató en los últimos días entre Wanda Nara y Mauro Icardi con picantes mensajes cruzados desde las redes sociales.

Consultado sobre la guerra entre su ex y el futbolista, Maxi López comentó: "Supongo que algún día se arreglarán las cosas. Tienen hijos juntos, ojalá se puedan calmar en algún momento y puedan resolver, eso es lo que puedo opinar yo".

"Voy a hacer un no comment porque son cosas de ellos personalmente y no me gustaría opinar", agregó con prudencia sin ahondar en detalles del conflicto.

En base a su reconciliación con Wanda Nara con el correr de los años, el ex futbolista observó: "Nosotros después de mucho tiempo pudimos resolverlo y hoy estamos viviendo un momento que está bueno para los chicos. Obviamente todo lleva una maduración, es normal, por ahí está muy vivo todo".

"Yo recomiendo la tranquilidad porque después los chicos son los primeros damnificados en cualquier pareja donde se separan los padres. Ojalá lo puedan solucionar. Wanda hizo un primer paso, tal vez quiere arreglar las cosas, no lo sé, no lo hablé, pero al final está bueno por las nenas", finalizó Maxi López.