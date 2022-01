Comenzó el rodaje en Buenos Aires de "O+", un film protagonizado por Victorio D'Alesandro, Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso

La obra cinematográfica cuenta la historia de dos dominicanos prósperos y residentes en el Buenos Aires de los años 90's, cuando las enfermedades de transmisión sexual eran una sentencia de muerte. A los protagonistas les toca vivir las consecuencias del rechazo, prejuicio e ignorancia, luego de ser diagnosticados con un síndrome con muy poca información y escasos tratamientos, por lo que volver a sus a raíces podría representar más allá de la sanidad, un nuevo comienzo.

En “O+” la bachata y el tango se fusionan para que República Dominicana y Argentina bailen al ritmo de la gran pantalla.

Sobre Bruno Musso

Egresado de la Escuela de Arte Cinematográfica, Argentina, dirección de actores en el método con Augusto Fernández. Fundador de ADN FILMS y CARDINAL FILMS su actual compañía, director en la productora POL-KA desde 1997 hasta 2002, año en que emigró a México. Premios y obra: ACE Best VideoClip USA, Best Production FIAP, Best Director Eagle Award, London Festival, New York Festival. Música/lírica de Sueño de Señales, comedia musical, compositor 3 Lados, MODERN JAZZ BALLET, director de MANICOMIK, España, fundador de La Comedia del Arte de Buenos Aires, compositor y escritor de Terapia, teatro, compositor de Abaddon El Angel exterminador, Musidisc Europe/Juno London 2019, escritor y director de Buenos Aires 2000, Director de la Serie Nueva Vida, Televisa Internacional. Escritor y Director de UNA MADRE IMPERFECTA (2017). Escritor y Director DAGDA Serie TV, Coescritor/Director del largometraje ADRIELA (2018), Escritor OPERACION PASTORIUS (2019/20), Serie TV. Director DESAFIANDO A PAOLA (2021), largometraje, Escritor de GOLONDRINAS largometraje ganador Concurso de Creadores del IMCINE 2020 (México).

Sobre Evelyna Rodriguez

Actriz, productora y comunicadora Dominicana. Ha participado en 20 proyectos cinematográficos para el mercado local e internacional: “La extraña”, “Quiero ser fiel”, “Ladrones”, “ La Familia Reyna” “Colao”, “Feo de día y lindo de noche” son algunos de esos proyectos. Entre finales del año 2009 y principios del 2010 se dio a conocer en el cine internacional con la exitosa producción francesa “Asuntos Extranjeros”, dirigida por Vincenzo Marano, la cual fue presentada en Francia y vista por más de 7.5 millones de espectadores. Rodríguez se ha destacado, además, en la televisión en diferentes espacios como presentadora; y en el teatro, en el que ha participado en múltiples obras. En el 2019 grabó la serie “Breicok”, filmada en Colombia, cuyo estreno fue todo un éxito en dicho país, y se espera su estreno en 15 países de Latinoamérica. En la actualidad es productora y conductora de “UNA VÍA”, proyecto que se transmite los domingos, a las 4:00 p. m., por Antena Latina, y coproductora de las películas internacionales "Guayabo", "Cucú" "Esa noche" y “Cuando te toca”. Además, es embajadora de la fundación Oír para Vivir.

Sobre Danilo Reynoso

Actor, productor y comunicador social. Entre sus propuestas cinematográficas, están “La Familia Reyna”, "Rafaela", "Artesanos", y ha sido coproductor de los proyectos internacionales "Guayabo", "Cucú", "Esa Noche" ,“Cuando te toca”, "Desafiando a Paola". Como intérprete, ha trabajado en más de 18 producciones audiovisuales entre largos, cortometrajes y series internacionales; destacan: “Misión Estrella”, “Flor de Azúcar” y “El Rey de Najayo”, Fernando Báez, “Yo soy la salsa”, Manuel Villalona, “Quiero ser Fiel”, Joe Menéndez, “Biodegradable”, Juan Basanta, “Del Fondo De La Noche”, Javier Balaguer, “Natale In Crociera”, Neri Parenti, “Yuniol”, Alfonso Rodríguez, y en la internacional serie “Mujeres Asesinas”. Trabajó cuatro años como talento y productor en el Grupo SIN. Actualmente conduce y produce el programa “UNA VIA”, que se transmite los domingos, a las 4:00 p. m., por Antena 7. Reynoso es presidente de POP ENTERTAINMENT, una empresa productora de entretenimiento, especializada en cine y realización audiovisual.

Sobre Victorio D'Alessandro

Comenzó realizando diversas publicidades tanto para la Argentina, como para el exterior. Fue modelo de la agencia RV Models y de la marca Bross. Interpretó a distintos personajes en tiras como Mi cuñado, Floricienta, Alma pirata y Son de Fierro. En 2019 participó en Secreto bien guardado una miniserie de televisión dramática, romántica y de época argentina basada en la novela del mismo nombre de Viviana Rivero que fue producida por MyS Producción, el INCAA y FB Group. En 2020 forma parte de Separadas telenovela argentina producida por Pol-ka Producciones para El Trece y de Desenfrenadas (Unstoppable1 en inglés) es una serie de televisión mexicana, creada por Diego Martínez Ulanosky.