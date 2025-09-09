A24.com

ENAMORADA

Juanita Tinelli presentó a su nuevo novio: quién es el joven que la conquistó

Tras su separación de Camilo Castagnola, Juanita Tinelli presentó en redes a su nuevo novio. Las imágenes.

9 sept 2025, 22:04
Luego de su difícil separación del polista Camilo Castagnola, marcada por una infidelidad que salió a la luz y generó gran repercusión en redes, Juanita Tinelli volvió a apostar al amor. La hija menor de Marcelo Tinelli presentó a su nuevo novio, Bautista Cuiña, a través de sus redes sociales.

En una de sus historias de Instagram, Juanita compartió una imagen frente al espejo junto a Bautista. Ella aparece vestida con un conjunto blanco y gris, mientras que él luce ropa negra. La foto, íntima y espontánea, fue interpretada como una confirmación oficial del romance.

Por su parte, Bautista también publicó una foto tomada por ella, en la que se lo ve abrazándola con ternura. En la imagen, la mencionó y agregó un corazón blanco, gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Según revelaron en Puro Show (El Trece), la pareja lleva aproximadamente dos meses de relación. Se conocieron gracias a un amigo en común y desde entonces no se separaron.

Aunque ambos mantienen una vida discreta, sus publicaciones dejaron en claro que están atravesando un momento de felicidad y complicidad.

¿Quién es Bautista Cuiña?

Bautista Cuiña, el nuevo amor de Juanita Tinelli, la hija menor de Marcelo Tinelli, estudia Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano y es hijo de Rodolfo “Fito” Cuiña, un reconocido empresario del rubro de electrodomésticos.

Su nombre comenzó a circular en los medios luego de que Juana compartiera en redes sociales imágenes íntimas y videos junto a él, lo que despertó rumores de romance.

Según trascendió, se conocieron por amigos en común y comenzaron a salir tras coincidir en un boliche de la Costanera. El vínculo se habría iniciado poco tiempo después de que Juana confirmara su separación del polista Camilo Castagnola.

