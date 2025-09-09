Juanita Tinelli presentó a su nuevo novio: quién es el joven que la conquistó

Aunque ambos mantienen una vida discreta, sus publicaciones dejaron en claro que están atravesando un momento de felicidad y complicidad.

juanita tinelli novio 1

juanita tinelli novio 2

¿Quién es Bautista Cuiña?

Bautista Cuiña, el nuevo amor de Juanita Tinelli, la hija menor de Marcelo Tinelli, estudia Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano y es hijo de Rodolfo “Fito” Cuiña, un reconocido empresario del rubro de electrodomésticos.

Su nombre comenzó a circular en los medios luego de que Juana compartiera en redes sociales imágenes íntimas y videos junto a él, lo que despertó rumores de romance.

Según trascendió, se conocieron por amigos en común y comenzaron a salir tras coincidir en un boliche de la Costanera. El vínculo se habría iniciado poco tiempo después de que Juana confirmara su separación del polista Camilo Castagnola.